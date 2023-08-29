HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Böylesi görülmedi... Kısırlaştırılmaya götürülen kedinin yaptığı şaşkına çevirdi! 'İnsan bile yapamaz'

Böylesi görülmedi... Kısırlaştırılmaya götürülen kedinin yaptığı şaşkına çevirdi! 'İnsan bile yapamaz'

29.08.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kısırlaştırılmak için barınağa getirilen bir kedi, hafif ticari aracın camını başıyla kırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın camının sağlam olduğunu belirten Mehmet Ülker, "Bir insanın bile kıramayacağı camı, bir kedinin başıyla kırmasına çok şaşırdım. Aracın kırılan camı 30 bin lira ama önemli değil. Önemli olan kaçan kedinin iyi olması, umarım yaralı değildir" dedi. İşte ilginç olayın detayları...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ülker, önceki gün sokak kedisini kafese koyup, kısırlaştırmak için Torba'daki Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne getirdi.

d9e68ca5defa1a0bc1f0b46642b1dfb7

Aracını park eden Ülker, kedinin kafesten çıktığını fark etti. Ülker'in aracın arka camından yakalamaya çalıştığı kedi, başıyla camı kırıp, dışarı atladı.

7a800fd33e1d27534dc663353cbb18e3

Kaçan kedi önce araçtan uzaklaştı ardından tekrar aracın yanına gelip, sonra yeniden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

463475df2d589c85c86138f67f1fa242

'KIRILAN CAM 30 BİN LİRA AMA ÖNEMLİ DEĞİL'

Aracın camının sağlam olduğunu belirten Ülker, "Kendimi hayvanların bakımına adadım diyebilirim. Mahalledeki kedileri toplayarak kısırlaştırma işlemi için düzenli olarak getiriyorum. O gün de mahalleden kısırlaştırma işlemi için 3 kedi getirdim. Bakım merkezine götürmek için araçtan inince birinin kafesini açıp, kaçtığını gördüm. Onu yakalamaya çalışırken bir anda başıyla camı kırıp, kaçtı. Bir insanın bile kıramayacağı camı, bir kedinin başıyla kırmasına çok şaşırdım. Camda herhangi bir çatlak yoktu. Sağlam camı tek hamlede kırdı. Aracın kırılan camı 30 bin lira ama önemli değil. Önemli olan kaçan kedinin iyi olması, umarım yaralı değildir. Buraya arada gelip, tekrar bulmaya çalışıyorum. Bulursam onu aldığım yere geri götüreceğim" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: Sayı 7'ye yükseldi! Teröristlere darbe üstüne darbeMSB duyurdu: Sayı 7'ye yükseldi! Teröristlere darbe üstüne darbe
İnce iki ismi açıkladı: Başkan adaylarımız...İnce iki ismi açıkladı: Başkan adaylarımız...
Hükümet, Eylül'de duyuracak! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'Bir kez daha söylüyorum, bir fırsattır'Hükümet, Eylül'de duyuracak! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'Bir kez daha söylüyorum, bir fırsattır'
Anahtar Kelimeler:
Muğla kedi kısırlaştırma

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.