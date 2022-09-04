Böylesi görülmedi! Sadece bronzlaşmak istemişti ama…

Solaryum çok kısa süre içerisinde istenilen bronzluğu elde etmeyi sağlıyor. Ancak sağlığa oldukça zararlı etkileri bulunuyor. TikTok hesabından yaşadıklarını anlatan 19 yaşındaki genç kadın solaryuma giderek istediği renge ulaşmak istedi. Ancak solaryumda kalma süresini uzatınca cildinde büyük lekeler meydana geldi. Solaryumda 40 dakika kaldığını belirten genç kadın cildinde çıkan yaraları göstererek solaryuma gitmek isteyenleri uyardı.

SOLARYUM ZARARLARI NELERDİR?

Günümüzde güneşle veya solaryumla bronzlaşmanın deri kanseri ve yaşlanmasına yol açtığına dair net deliller vardır. Hem UVA hem de UVB ışığına maruz kalmak deri kanserinin artışı ile ilişkilendirilmiştir. UV radyasyon ile deri kanseri arasındaki ilişki çok basittir. UV radyasyona maruz kalınan süre arttıkça deri kanseri gelişme riski de artmakta, ayrıca deri daha hızlı yaşlanmaktadır.



