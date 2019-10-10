HABER

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yavru kediyi sahiplenen tavuğu görenler şok oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yavru kediyi sahiplenen tavuğu görenler şok oldu. Kümesten çıkmayan yavru kedi ise annesi yerine koyduğu tavuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir restoranın kümesinde bulunan tavuk, yavru sokak kedisini sahiplendi. Tavuk, yavru kediye annelik yaparken, minik kedi de kümeste tavuklarla birlikte yaşıyor.
İlginç olay, Yalıkavak Mahallesi’ndeki Gökçebel Balık Restoran’ın kümesinde yaşandı. Restoranın işletmecisi Erdem Alanç’ın tavuğu, yaklaşık 20 gündür bir sokak kedisine annelik yapıyor. Restorana yakın bir noktadaki kümese gelip altına giren kediye annelik yapmaya başlayan tavuk, yemleri parçalayıp kediye veriyor, soğuk havalarda kanatlarının alına alıp ısıtıyor. Kedi de kümes içerisindeki diğer tavukların arasında bir kümes hayvanı gibi yaşıyor.
İşletme sahipleri ilk gördüklerinde şok olduklarını belirterek, “Bizim restoranın karşısında kümesimiz var. Orada 20-30 kadar tavuğumuz var. Sokak kedisi gelmiş kümese girmiş. Tavuğumuz da onu altına almış. Kediye bakıyor, yem yediriyor. Kümeste beraber yaşıyorlar. Bir aylık bir kedi. Yazlıkçıların sokağa bıraktığı kedilerin yavrularından biri galiba” dediler.
Minik kedi kümeste tavuğun yanından hiç ayrılmazken, uyuyacağı zamanlarda da tavuğun bulunduğu bölümde, yeni annesinin koynunda uyuyor. İki hayvan arasındaki dostluk ve sevgi ise görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi

Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

O paylaşımlarla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.