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Böylesi görülmedi! Uçak kayak teleferiğinin tellerinde asılı kaldı

BBC BBC
10.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

İtalya Alpleri'nde çift kişilik bir uçak, kayakçıları taşımak için kullanılan teleferiğin tellerine takılarak havada asılı kaldı.

Böylesi görülmedi! Uçak kayak teleferiğinin tellerinde asılı kaldı

Uçaktan fırlayarak kanadın üzerine düşen 62 yaşındaki pilot, hafif yaralı olarak kurtuldu. Uçakta yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki turist ise yara almadı. Pilot ve yolcu, askerlerin de katıldığı bir-buçuk saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

İtalyan kurtarma ekiplerinin Pazar günü Prato Valentino'da meydana gelen olayın ardından yayımladıkları videoda, tellere takılan uçağın ters döndüğü görülüyor.

İtalyan Ulusal Mağara ve Dağ Kurtarma Birimi'nin sözcüsü Walter Milan, uçağın yere çakılmadan havada asılı kalmasını ve pilotla yolcunun kurtulmasını "mucize" diye niteledi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak teleferik teli asılı kalma

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