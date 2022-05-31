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  4. Böylesi görülmesi: Cinsel ilişkiye girdikten 10 dakika sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Böylesi görülmesi: Cinsel ilişkiye girdikten 10 dakika sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

31.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp tarihinde ilk kez karşılaşılan ilginç vaka İrlanda’da yaşandı. 66 yaşındaki adam eşiyle cinsel ilişkiye girdikten yaklaşık 10 dakika sonra hafıza kaybı yaşadı. Son 24 saatte yaşadığı her şeyi unutan adam, literatüre girdi. 66 yaşındaki adamın cinsel ilişki sonrasında telefona baktığı ve o sırada evlilik yıl dönümünü unuttuğunu fark edip stres yaşadığı belirtildi. Bu stres sonrası da Geçici Global Amnezi yaşadığı ortaya çıktı.

Böylesi görülmesi: Cinsel ilişkiye girdikten 10 dakika sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

İrlanda’da yaşanan ve başta tıp dünyası olmak üzere herkesi şaşırtan olayda; 66 yaşındaki adam cinsel ilişkiye girdikten yaklaşık 10 dakika sonra hafızasını kaybetti. Literatüre giren olay, tıp dergilerinde makale olarak yayımlandı.

HER ŞEY TELEFONA BAKINCA OLDU!

66 yaşındaki adam eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra telefonuna baktı. Telefonuna baktığında ise evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu fark etti. Bu durum stres faktörlerini tetikleyince son 24 saati hatırlamamaya başladı.

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İrlanda Tıp Örgütü Resmi Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir vaka raporuna göre, cinsel ilişki kısa süreli amneziyi tetikleyerek önceki günün hafızasını geçici olarak sildi ve yeni bilgileri aklında tutamaz hale getirdi.

GEÇİCİ KÜRESEL AMNEZİ

Mayo Clinic'e göre bu durum "Geçici GLOBAL Amnezi (TGA)" olarak adlandırılıyor. Doktorlar, ilişkiden sonra adamın telefonundaki tarihi görünce "gerildiğini" ve "evlilik yıl dönümünü unuttuğunu" düşündüğünü söyledi. Ancak, aslında bir gün önce eşi ve ailesiyle kutlamıştı, ancak bu olayları hatırlayamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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