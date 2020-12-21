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Böylesi hayal bile edilemez: PlayStation 5'i 50 saat oynayanlara 1000 dolar ücret!

21.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Böylesi hayal bile edilemez: PlayStation 5'i 50 saat oynayanlara 1000 dolar ücret!

Avustralya'da bir teknoloji sitesi, PlayStation 5'e yönelik bir iş ilanı açtı. İlana göre 50 saat boyunca kesintisiz olarak PlayStation 5 oynayanlara hem PlayStation 5 hediye edilecek hem de 1000 dolar ücret ödenecek.

PlayStation 5 sahibi olup saatlerce başından kalkmamak birçoğumuzun hayali olabilir. Hatta belki de bir kısmımız koronavirüs yüzünden evde kaldığımız bu dönemde söz konusu hayali yaşamakla meşgul. Fakat bunun bir işe dönüşeceği hiç aklınıza gelir miydi? Sizi bilemeyiz ama bu, Avustralya merkezli bir teknoloji sitesinin aklına geldi.

50 SAATLİK PLAYSTATİON 5 İŞ TEKLİFİ ŞAŞIRTTI

Teknoloji sitesi, The Independent'in haberine göre, oyunseverler için bir iş ilanı yayınladı. İş ilanına göre yapılacak iş gayet basit. 50 saat Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te vakit geçirmek ve yaşanan deneyimi aktarmak. Bu iş karşılığında sitenin sağlayacakları ise işin en önemli kısımlarından biri. Zira ilana göre site, 50 saat boyunca PlayStation 5'in başından kalkmayacak ve sadece PS5'te yaşadığı deneyimleri aktaracak kişilere 1000 dolarlık bir ödeme yapacak. Bunun üzerine çalışanlara bir de PlayStation 5 hediye edilecek. Tıpkı bir rüya gibi. Fakat rüya iş teklifi bu kadarla da sınırlı değil.

PlayStation 5 çıkış tarihi

ARALIKSIZ PS5 KULLANACAKLAR

PS5 başında çalışacak olan işçiler, sitenin YouTube kanalına da çıkabilecek. Ancak bu isteğe bağlı olacak. Ayrıca 50 saat boyunca konsolun aralıksız kullanılması gerekecek. Deneyimler ise birkaç soruya cevap verecek şekilde anlatılacak. Yani oyuncular, PS5'in çevrimiçi ve çevrimdışı performansını, eski konsollarla olan farklarını, indirme hızlarını ve yeni özelliklerini değerlendirecek. Ayrıca işe alınmaya hak kazanan kişiler için bazı şartlar da var.

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İŞTE ŞARTLAR

50 saat boyunca PS5 oynayacak işçilerin 4K teknolojisine sahip HDMI desteği olan bir TV'ye sahip olmaları şartı var. Üstelik beklenildiği üzere hızlı bir internet bağlantısı da bu şartlar arasına ekleniyor. Her iki şarta da uygun olan kişilerin işe başvurmamak için önlerinde başka bir neden yok.

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