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Böylesi hiç görülmedi! İzmir'de film gibi hırsızlık

22.11.2024 19:25
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Faruk C., kendi oturduğu evden duvarı balyozla kırdı ve bitişik evdeki komşusu Ahmet Sağlam'ın (29) ev eşyalarını çaldı. Hırsız duvarı yeniden örüp sıva da yaparken, şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Sağlam'ın evlilik aşamasında olduğu, hırsızlık olayı nedeniyle düğününün ertelendiği de öğrenildi.

Böylesi hiç görülmedi! İzmir'de film gibi hırsızlık

Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam, evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi.

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DUVARI KIRDI, HIRSIZLIĞI YAPTIKTAN SONRA YENİDEN ÖRÜP SIVA YAPTI

İddiaya göre, Sağlam'ın bitişiğindeki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu Faruk C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, eve geçti. Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan Faruk C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı.

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HIRSIZLIĞI YAPTIKTAN SONRA EŞYALARLA BİRLİKTE TAŞINMIŞ

Faruk C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam,15 Kasım'da eve geldiğinde, iki televizyon, beyaz eşya, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizelere kadar tüm eşyanın çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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"PSİKOLOJİSİ BOZULDU, DÜĞÜNLERİ DE ERTELENDİ"

Ahmet Sağlam'ın kuzeni büfeci İlyas Fidan (36), "Bütün eşyaları almış, gitmiş. Kaç senelik emeği mahvetti. Çocuğun bütün hayallerini bitirdi. Yaklaşık iki senedir nişanlı olduğu kızla iki ay sonra normalde dünya evine girecekti. Bu olaydan sonra psikolojisi bozuldu. Gecesini gündüzüne katıyor. Şu anda kimseyle konuşmuyor. Kimsenin yüzüne bakamıyor. Nişanlısının yüzüne bakamıyor. Düğünleri de ertelendi. Maddi durumu da olmadığı için kara kara düşünüyor. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla yardım etmeye çalışacağız. Komşu firar, yakalanmadı" dedi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir hırsızlık
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