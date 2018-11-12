Böylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yok

35 yaşındaki Kondo'nun 17 bin 600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.

Kondo, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "bu evliliğin annesi için çok da kutlanacak bir şey olmadığını" söylüyor.

Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen 'gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile Mart ayından beri beraber yaşıyor.

SABAHLARI 'KARISI' UYANDIRIYOR



"Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" diyen Japon adam, sıradan bir hayat yaşadığını söylüyor.

Hologramdan oluşan 'karısının' her gün onu uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatıyor.

Her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo'nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor.

Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.