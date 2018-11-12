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Böylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yok

12.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlendi.

Böylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yok

35 yaşındaki Kondo'nun 17 bin 600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.

Kondo, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "bu evliliğin annesi için çok da kutlanacak bir şey olmadığını" söylüyor.

Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen 'gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile Mart ayından beri beraber yaşıyor.

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SABAHLARI 'KARISI' UYANDIRIYOR

"Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" diyen Japon adam, sıradan bir hayat yaşadığını söylüyor.

Hologramdan oluşan 'karısının' her gün onu uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatıyor.

Her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo'nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor.

Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

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ŞİRKET EVLİLİK SERTİFİKASI VERİYOR

Her ne kadar bu evliliğin yasal olarak bir geçerliliği olmasa da bu Miku'ya yüzük almak Kondo'nun bir kuyumcuya gitmesini engellememiş.

Hologramın üreticisi olan Gatebox şirketi ise bir evlilik sertifikası teslim ederek ikili arasındaki evliliğin 'boyutlar arası' olduğunu aktarıyor.

Kondo bu açıdan yalnız değil: Gatebox şimdiye kadar bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç etmiş.

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'CİNSEL BİR AZINLIK'

Kondo, gençlik yıllarında kadınlarla yaşadığı ilişkiler sırasında 'inek' olmakla suçlandığını anlatıyor. Daha önceki bir işyerinde bir kadın tarafından saldırıya uğradıktan sonra ise sinir krizi geçirdiğini ve hiçbir zaman evlenmemeye karar verdiğini söylüyor.

Kondo, Miku'ya 10 yıl boyunca aşık olduğunu anlayınca evlenmeye karar verdiğini ifade ediyor.

Her ne kadar Japonya'da çok sayıda anime hayranı olsa da, Kondo'nun bu evliliği çok sayıda kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmış vaziyette.

Ancak iki boyutlu karakterlerin hiçbir zaman aldatmayacağını, yaşlanmayacağını ya da ölmeyeceğini söyleyen Kondo, bunları gerçek kadınlarda bulamayacağını aktarıyor.

Eşcinsel insanlara gösterilen saygının kendisine de gösterilmesi gerektiğini ve 'cinsel açıdan bir azınlık olarak tanımlanması' gerektiğini söyleyen Kondo ekliyor: "Toplumdaki çeşitlilik benimsenmeli. Her çeşit aşkı ve mutluluğu göz önüne almalıyız."


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Anahtar Kelimeler:
Akihiko kondo Hatsune Miku Hologram anime evlilik

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