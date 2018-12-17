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Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 17.12.2018 11:35 | Son Güncelleme

Konya'da AK Parti Seydişehir ilçe teşkilatı, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in, aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklandı.

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in belediye başkan adaylığı için istifa etmesinin ardından ilçede gerginlik yaşanıyor. Partililer istifa eden ilçe başkanının aday gösterilmediğini duyunca ayaklandı.

"BEN YAPTIM OLDU"

İstifa eden başkanın yerine vekaleten atanan İlçe Başkanı Sadettin Kuyucak, partililerle sokakta toplanarak yaptığı açıklamada, “Genel Merkezimiz tarafından yapılan temayül yoklamalarına rağmen teşkilatların ve Seydişehir halkının talepleri dikkate alınmaksızın Genel Merkezimiz tarafından Seydişehir Belediye Başkan Adayının belirlendiği iddiası kabul edilir bir durum değildir. Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir” dedi.

"AK PARTİ'NİN SEÇİM KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

“Genel Merkezimiz tarafından belirlendiği iddia edilen aday ile Seydişehir'de AK Parti'nin seçim kazanmasının mümkün olmadığı açık bir şekilde ortadadır” diyen Kuyucak sözlerini şöyle sürdürdü;

“24 Haziran seçimlerinde düşülen hataların tekrar yaşanmaması için bu kararın tekrar gözden geçirilmesini, aksi bir durum halinde AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı olarak bir bütün halinde görevimizden istifa edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

Kaynak: Sözcü

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
arpalık paylaşımı fena çatıştıryor.
koltuk için düştüğünüz hale bak sandığa neden gidiyim?
kendinizi zincire vurun
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