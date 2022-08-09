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Böylesi ilk kez yaşandı! ABD'de gündeme oturan olay! FBI, Trump'ın evini bastı

09.08.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları, eski Başkan Donald Trump'ın evine baskın düzenledi. Trump yaptığı açıklamada, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün ajanlar tarafından arandığını duyururken bunun tarihte ilk olduğunu söyledi.

Böylesi ilk kez yaşandı! ABD'de gündeme oturan olay! FBI, Trump'ın evini bastı

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu. ABD tarihinde ilk kez yaşanan olaya ilişkin Trump, "Karanlık biz zaman" ifadesi kullandı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadelerini paylaştı.

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"KASAYI KIRDILAR"

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

GİZLİ KAYITLARLA İLGİLİ İDDİASI

Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.

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Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.

Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

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abd trump
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