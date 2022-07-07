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Böylesi milyonda bir oluyor! Adıyaman'da yaşandı: Hamileyken tekrar hamile kaldı

07.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da milyonda bir görülen olay yaşandı. Kurbanda kesmek için 2 ay önce 1,5 aylık yavrusuyla birlikte satın alınan keçi, gebelik süresinin tıbben 5 ay olmasına rağmen 3,5 ayda yeniden hamile kaldı. Veteriner ve keçi sahibi dahil herkesi şaşkına çeviren gebeliğin milyonda bir görüldüğü belirtildi.

Böylesi milyonda bir oluyor! Adıyaman'da yaşandı: Hamileyken tekrar hamile kaldı

Adıyaman’da bir keçi, hamileyken ikinci bir hamilelik geçirerek milyonda bir görülen bir doğum yaptı. Tıbben gebelik süresi 5 ay olan keçilerin aksine Adıyaman’daki bu keçi 3,5 ayda iki kez doğum yaptı.

Sarıkaya ailesi, Kurban Bayramı’nda kesmek için 2 ay önce keçi satın aldı. Beraberinde 1,5 aylık yavrusuyla birlikte aldıkları keçiyi besleyen Sarıkaya Ailesi, geçtiğimiz günlerde bir şokla karşılaştı. Sabah kalktıklarında keçilerinin yanında bir yavru keçisi olduğunu fark etti. Kurbanlık için aldıkları keçi, kısa sürede ikinci doğumunu yaptı. Emine Sarıkaya, yeni yeni yürümeye başlayan yavru keçiye ‘Gümüş’ ismini verdi.

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Kedi yavrusu büyüklüğünde dünyaya gelen keçiyi ilk gördüklerinde şaşkına dönen Sarıkaya Ailesi, yaklaşık bir hafta önce dünyaya gelen yavru keçiyi veteriner hekime kontrol ettirdi.

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN OLAY

Veteriner Hekim Zeki Selçuk, tıp dünyasında eşine ender rastlanan ve milyonda bir görülen bu olayın 'Süperfetasyon' olduğunu söyledi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Zeki Selçuk, 24 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurguladı.
Veteriner Hekim Zeki Selçuk, "Zaten gebe olan bir keçinin gebelik sürecinde ikinci defa çiftleşmesi sonucu süperfetasyon dediğimiz bir vakayla karşı karşıyayız. Bu durum köpeklerde ve domuzlarda çok yaygın olmasına rağmen keçilerde milyonda bir görülür. Emine'nin keçisiyle bir başka ilginç olay daha yaşamış olduk. Çünkü bu gebelik aynı eş zamanlı sonlanabilir. Genelde prematüre doğum şeklinde sonlanır ancak 2 ay önce doğum yapan Emine'nin keçisi 2 ay sonra ikinci doğumunu yapıyor" dedi.

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"DOĞUM YAPMASAYDI KURBANDA KESECEKTİK"

Daha sonra konuşan keçi sahibi Emine Sarıkaya ise "Biz bunu normalde beslemek için aldık, kurbanlığa yetiştirmek için. 1,5 aylık bir yavrusu vardı. Sonradan doğum yaptığını görünce çok şaşırdık. Milyonda bir görülen bir durummuş. Normalde yavrusu olan bir keçi yavrulamıyor, o şekilde şaşırdık. Doğum yapmasaydı kesecektik kurbanda, kurtulmuş oldu yani yavrumuz. Aldığımızda 1,5 aylık yavrusu vardı. O yüzden hamile olma ihtimalini düşünmedik, erkek keçimiz de yok. Geldiği yerden yavru getirdi. 2 ay aralıklarla 2 yavrusu oldu. Durumu çok iyi biraz erken doğdu, şu an sağlık durumu çok iyi. Veteriner hekimimiz çok sağlıklı olduğunu söyledi. Dişlerinin çıktığını ve herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Annenin sağlık durumu da çok iyi, şu anda besliyoruz. Evet normalde milyonda bir görülen vaka" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hamile
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