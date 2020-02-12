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'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!' İnanılmaz olay

İLGİNÇ HABERLER  | 12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

Avustralya'nın batısında yer alan Perth sahilinde zıpkınlı dalış yapan 26 ve 28 yaşındaki iki arkadaş, daha önce hiç tanık olmadıkları bir olayla karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ikili, o anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Balık avlamak isterken planda olmayan bir ahtapotun olaya dahil olmasıyla dalışları heyecanlı bir yolculuğa dönüşen Chris ve Nick, yaşadıkları anların üzerinde bıraktığı etkiyi 'Gördüğümüz anda kameraya sarıldık. Böyle bir olaya hiç tanık olmadık' sözleriyle anlattı.

Batı Avustralya'nın Perth sahilinde balık avlamak için denize açılan 28 yaşındaki Aussie Chris Hodgkinson ve arkadaşı Nick, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
6 Şubat günü zıpkınlı dalış yaparak balık avlamaya karar veren iki arkadaş, derin sularda sakin şekilde ilerlerken, bir kaç metre ötelerindeki balığı fark ettiler.
Gerçekleştirdikleri zıpkınlı dalış sırasında yanlarında taşıdıkları kamerayla mavi dünyada yaşadıklarını kayda alan Chris ve Nick, görüş mesafelerindeki balığı yakalamak için hemen yanlarındaki zıpkını kullandı. Ava doğru yaklaştıklarındaysa büyük bir şok yaşadılar.
Balığın neye benzediğini tam olarak anlayamayan ikili, biraz daha yaklaştıklarında ilginç gerçekle yüzleşti. Yakaladıkları balık onlardan önce ahtapota yem olmuştu. Ahtapotla birlikte balığı çekmeye başlayan Nick ve Chris, bir süre sonra hissettikleri karşı güçle şaşkına döndü.
Öyle ki ahtapot, dev avını bırakma niyetinde değildi. Durumun düşündüklerinden zor olacağını anlayan ikili, pes etmeden balığı çekmeye devam edince bir süre sonra ahtapot, avladığı yemeğini bırakarak kaçmaya karar verdi.
Daha önce böyle bir şeye hiç tanık olmadığını söyleyen ikili ahtapotla girdikleri savaştan galip çıktı ve kıyıya orfozla döndü.

ORFOZ BALIĞI

ORFOZ BALIĞI
Orfoz (Epinephelus marginatus), Serranidae familyasından bir balık türüdür. Vücudu yandan yassı ve ovaldir. Başı ve ağzı büyüktür. Derisi kalın olup ufak pullarla kaplıdır. 1. sırt yüzgeci daha yüksek olup, 2. sırt yüzgeci ile birleşmiştir.
Kafa, sırt ve yanlarında canlı iken görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi, sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. Alt tarafı daha açık renklidir. Solungaç kapakları açık ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yuvarlaktır.
Orfoz hermafrodit olup, cinsel olgunluğa eriştiği zaman dişi cinsiyet organlarına sahiptir. Hayatının belirli bir dönemini dişi olarak geçirdikten sonra (18 yaşına geldiğinde) dişi cinsel organları kaybolarak yerine erkek cinsel organları gelişir ve hayatının geri kalanını erkek olarak yaşarlar.
Derinliği 100 m. kadar olan suların kaya aralarında yaşarlar. Büyüklüğü ortalama 60 cm'dir, maksimum 140 cm olur. Ortalama ağrlığı 15 kg. civarındadır, maksimum 60 kg olur. Yaşadığı her yılda bir kilo alır ve 60 yıl yaşarlar.
Birey sayısının hızla azalması ve türün tehdit altına girmesi akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre 1 Eylül 2016’dan 31 Ağustos 2020’ye kadar her türlü avlanması, toplanması yasaklanmış ve tür koruma altına alınmıştır.
(Kaynak: Caters)
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Anahtar Kelimeler:
ahtapot orfoz balık zıpkınlı dalış

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