Böylesini görmüş müydünüz?

Görenler gözlerine inanamadı.

Bakın nasıl değiştiler

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6 / 100 Terk edilen koyunu bulduklarında bu haldeydi.

7 / 100 30 cm'den fazla uzayan tüyleriyle hareket etmekte bile zorluk çeken koyunu yardımseverler kurtardı.

8 / 100 Onu zorlayan yünleri de kırpıldıktan sonra Teddy daha mutlu ve sağlıklı bir koyun haline geldi.

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11 / 100 Avustralya'da 4 yıl boyunca tüyleri kesilmeyen koyun görenleri hayrete düşürdü.

12 / 100 Yerel halkın şikayette bulunmasıyla koyunun tüyleri kesildi. Kaçak koyundan tam 20 kg yün çıktı.

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19 / 100 ABD’nin Chicago eyaletinde, yaşlı sahibi tarafından senelerdir ilgi görmeyen dokuz yaşındaki İran cinsi kedinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları hayvanseverlerin yüreğini parçaladı.

20 / 100 Bakımsızlıktan tüyleri uzayarak rastalaşan ve iki kilo ağırlığa ulaşan Sinbad, hayvan barınağı tarafından koruma altına alınarak vetener kliniğinde tıraş edildi.

21 / 100 Yumaklaşmış tüyleriyle adeta bir ‘halıyı’ andıran Sinbad’ın, tedavi sonrasındaki mutluluğu görülmeye değerdi.

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60 / 100 Diane ve Tony ROWLES Bulgaristan'da kar anacı gütmeyen bir bir vakıfta çalışıp sokak hayvanlarını kurtarıyorlar.

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