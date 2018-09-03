HABER

Böylesini görmüş müydünüz?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Onu ilk görenler ne olduğunu anlayamadı ama dikkatli bakınca inanamadılar.

Görenler gözlerine inanamadı.

Bakın nasıl değiştiler

1 / 100

2 / 100

3 / 100

4 / 100

5 / 100

6 / 100

Terk edilen koyunu bulduklarında bu haldeydi.
7 / 100

30 cm'den fazla uzayan tüyleriyle hareket etmekte bile zorluk çeken koyunu yardımseverler kurtardı.
8 / 100

Onu zorlayan yünleri de kırpıldıktan sonra Teddy daha mutlu ve sağlıklı bir koyun haline geldi.
9 / 100

10 / 100

11 / 100

Avustralya'da 4 yıl boyunca tüyleri kesilmeyen koyun görenleri hayrete düşürdü.
12 / 100

Yerel halkın şikayette bulunmasıyla koyunun tüyleri kesildi. Kaçak koyundan tam 20 kg yün çıktı.
13 / 100

14 / 100

15 / 100

16 / 100

17 / 100

18 / 100

19 / 100

ABD’nin Chicago eyaletinde, yaşlı sahibi tarafından senelerdir ilgi görmeyen dokuz yaşındaki İran cinsi kedinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları hayvanseverlerin yüreğini parçaladı.
20 / 100

Bakımsızlıktan tüyleri uzayarak rastalaşan ve iki kilo ağırlığa ulaşan Sinbad, hayvan barınağı tarafından koruma altına alınarak vetener kliniğinde tıraş edildi.
21 / 100

Yumaklaşmış tüyleriyle adeta bir ‘halıyı’ andıran Sinbad’ın, tedavi sonrasındaki mutluluğu görülmeye değerdi.
22 / 100

23 / 100

24 / 100

25 / 100

26 / 100

27 / 100

28 / 100

29 / 100

30 / 100

31 / 100

32 / 100

33 / 100

34 / 100

35 / 100

36 / 100

37 / 100

38 / 100

39 / 100

40 / 100

41 / 100

42 / 100

43 / 100

44 / 100

45 / 100

46 / 100

47 / 100

48 / 100

49 / 100

50 / 100

51 / 100

52 / 100

53 / 100

54 / 100

55 / 100

56 / 100

57 / 100

58 / 100

59 / 100

60 / 100

Diane ve Tony ROWLES Bulgaristan'da kar anacı gütmeyen bir bir vakıfta çalışıp sokak hayvanlarını kurtarıyorlar.
61 / 100

62 / 100

63 / 100

64 / 100

65 / 100

66 / 100

67 / 100

68 / 100

69 / 100

70 / 100

71 / 100

72 / 100

73 / 100

74 / 100

75 / 100

76 / 100

77 / 100

78 / 100

79 / 100

80 / 100

81 / 100

82 / 100

83 / 100

84 / 100

85 / 100

86 / 100

87 / 100

88 / 100

89 / 100

90 / 100

91 / 100

92 / 100

93 / 100

94 / 100

95 / 100

96 / 100

97 / 100

98 / 100

99 / 100

100 / 100

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi köpek koyun Hayvanlar Alemi

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Burası gerçek bir cennet"

"Burası gerçek bir cennet"

355 milyon doları nasıl harcıyor?

355 milyon doları nasıl harcıyor?

Yaşını duyan şok oluyor

Yaşını duyan şok oluyor

Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu

Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu

Görenlerin gözleri parlıyor!

Görenlerin gözleri parlıyor!

Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.