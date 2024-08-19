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  4. Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! Pazarda 10 TL, ona 80 kuruş verdiler... Tüm çevresi o ilginç yöntemi konuşuyor

Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! Pazarda 10 TL, ona 80 kuruş verdiler... Tüm çevresi o ilginç yöntemi konuşuyor

19.08.2024 12:53
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Denizli’de bir karpuz üreticisi elinde kalan karpuzları ilginç bir yöntemle değerlendirdi. İstediği fiyata satamadığı karpuzları kızının düğün davetiyesi olarak kullandı. Pazarda kilo fiyatı 8-10 TL arasında değişen karpuzu tarlada 80 kuruş fiyat verildiği için toplamaktan vazgeçen çiftçi, üzerine düğün bilgilerinin yazılı olduğu etiket yapıştırdığı karpuzdan düğün davetiyesinin çok fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! Pazarda 10 TL, ona 80 kuruş verdiler... Tüm çevresi o ilginç yöntemi konuşuyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maliyetlerin artışı, çiftçilerin üretim sürecini olumsuz etkiledi. Üretim maliyetlerini karşılamakta güçlük çeken çiftçi, pazarda kilo fiyatı 8-10 TL arasında değişen karpuzu tarlada 80 kuruş fiyat verildiği için ürünleri toplamaktan vazgeçti. Elin kalan karpuz üreticisi Yüksel Şan ise ilginç bir yöntemle değerlendirdi.

Ürettiği karpuzları dünya evine girecek kızının düğün davetiyesi olarak kullandı. Çiftçi Yüksel Şan, ‘Bu yıl Dodurga Mahallesi’ndeki dört dönümlük tarlama karpuz ektim. Bin bir emekle karpuzları yetiştirdim. Çok masraf yaptım. Karpuz ilk çıktığında fiyatı iyiydi. Ama her geçen gün karpuz fiyatı düşmeye başladı. Şu an karpuzun tarlada toptan fiyatı 80 kuruş, meyve suyuna giden karpuzun kilogramı ise toptan 35 kuruş. Bu paralarla masrafları çıkarmamız mümkün değil. Bu fiyattan karpuzu satsam bile tarlada çalışan işçilerin parasını çıkartmamam’ dedi.

“BEN DE KARPUZLARI DÜNYA EVİNE GİRECEK KIZIMIN DÜĞÜNÜ İÇİN DAVETİYE OLARAK VERDİM”

Bin bir emekle ürettiği karpuzları düşük fiyat nedeniyle tarlada kalmasına da vicdanının el vermediğini dikkat çeken Yüksel Şan, “ Dört dönümde çok güzel karpuz yetiştirdim. Aylarca uğraşıp yetiştirdiğim karpuzun tarlada kalmasını istemedim. Ben de karpuzları dünya evine girecek kızımın düğünü için davetiye olarak verdim. Düğün davetiyesindeki bilgileri etiket üzerine bastırdım. Ürettiğim karpuzların üzerine düğün davetiyesi etiketini yapıştırarak dağıtmaya başladım. Karpuzdan düğün davetiyesi çok fazla ilgi gördü” diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Denizli düğün tarla
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