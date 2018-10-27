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Boyner 29 Ekim’e özel GIF tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

BOYNER Grup, Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yılına özel hazırladığı 29 Ekim GIF’leriyle Cumhuriyet coşkusunu sosyal medyaya taşıyor.

Boyner 29 Ekim’e özel GIF tasarladı

İSTANBUL, (DHA) - BOYNER Grup, Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yılına özel hazırladığı 29 Ekim GIF’leriyle Cumhuriyet coşkusunu sosyal medyaya taşıyor.

Boyner Grup tarafından Instagram’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yaşını ‘doğum günü’ gibi kutlamak üzere tasarlanan GIF’ler yüklendi. Yapılan tasarımlara Instagram’ın ‘hikayeler’ bölümünden ulaşılabiliyor.

Törenlerde kullanılan bayrak ve flamalardan özel Atatürk resimlerine, balonlardan havai fişeklere, özel süslenmiş şehir hatları vapurundan pop figürlere kadar tasarlanan onlarca farklı figür Instagram kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

Kullanıcılar Instagram’da #yaşasıncumhuriyet #29Ekim ya da #Boynergrup kelimelerinin aratılmasıyla çıkan GIF’lerle paylaşım yapabiliyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Boyner Grup’un güne özel tasarladığı GIF’ler, Türkiye’de ulusal bir bayramın özel figürlerle sosyal mecralara taşınmasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu çalışma ile Instagram’da ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, İrlanda’nın St Patrick’s günü gibi kutlamaların yanında artık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yerini aldı.

Boyner 29 Ekim’e özel GIF tasarladı

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