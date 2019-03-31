BOYNER AİLESİ OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile oyunu Beykoz’da kullandı.

Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’na gelerek oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, “Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese" dedi. Eşi Ümit Nazlı Boyner de seçimin tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan aynı okulda milli basketbolcu Semih Erden de oyunu kullandı.

Görüntü dökümü

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-Boyner ailesinin gelişi

-Oylarını kullanmaları

-Açıklamaları

-Erden'in gelişi

-Oyunu kullanması

