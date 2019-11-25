Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan

Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı Buse Terim X Boyner koleksiyonunun tanıtımı kapsamında Antalya'yı ziyaret etti.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon çocuk giyim kategorisinde en çok ses getiren koleksiyonlardan birine imza atan Buse Terim ve Boyner, yapılan başarılı iş birliğinin detaylarını paylaşmak için Türkiye'nin farklı şehirlerinde modaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçen haftalarda Trabzon ve Gaziantep'i ziyaret eden Buse Terim ve Boyner'in yeni durağı ise Antalya oldu. Antalya Migros AVM'de düzenlenen söyleşide koleksiyonun hikayesini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri paylaşan Buse Terim, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

- "Tüm çocukların ve kızlarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Terim, perakende sektörünün lider markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti: