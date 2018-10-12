Boyner'de büyük indirimler müşterileri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık, ekim ayında müşterilerine farklı kategorilerde indirim ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Boyner tarafından yapılan açıklamaya göre, müşterilerine daha kolay, avantajlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan şirket, farklı ürün kategorileri için çeşitli kampanyalar hazırladı.

Bu kapsamda tüm kategorileri dahil eden bir kampanya tasarlayan Boyner, belli bir tutarda yapılan alışverişlerin yarısını hediye ediyor. Kampanya kapsamında 200 lira ve üzeri alışveriş yapanlar, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki kazanıyor. Hediye çeki, çek tutarının iki katı ve üzeri alışverişlerde kullanılabiliyor.

Boyner, ekim ayında kozmetik kategorisinde de büyük indirimler yapacak. "Boyner Kozmetik'ten Size Bi Güzellik" başlığı ile yapılan kampanya kapsamında, kozmetik markalarının Boyner'e özel ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler sunulacak.

Söz konusu indirime ek olarak, müşterilere, 12-21 Ekim'de Boyner kozmetik reyonundan yapılacak her 300 liralık alışverişe anında 75 lira indirim ve kozmetik ile elektrikli ev aletleri dışındaki kategorilerde kullanılmak üzere 100 lira değerinde Hopi Paracık sağlanacak.