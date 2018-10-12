HABER

Boyner'de büyük indirimler müşterileri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Farklı ürün kategorileri için çeşitli kampanyalar hazırlayan Boyner, 200 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki sunuyor - Müşteriler ayrıca, kozmetik ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimden faydalanabilecek, her 300 liralık alışverişlerinde anında 75 lira indirim ve 100 lira değerinde Hopi Paracık'a sahip olabilecek

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık, ekim ayında müşterilerine farklı kategorilerde indirim ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Boyner tarafından yapılan açıklamaya göre, müşterilerine daha kolay, avantajlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan şirket, farklı ürün kategorileri için çeşitli kampanyalar hazırladı.

Bu kapsamda tüm kategorileri dahil eden bir kampanya tasarlayan Boyner, belli bir tutarda yapılan alışverişlerin yarısını hediye ediyor. Kampanya kapsamında 200 lira ve üzeri alışveriş yapanlar, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki kazanıyor. Hediye çeki, çek tutarının iki katı ve üzeri alışverişlerde kullanılabiliyor.

Boyner, ekim ayında kozmetik kategorisinde de büyük indirimler yapacak. "Boyner Kozmetik'ten Size Bi Güzellik" başlığı ile yapılan kampanya kapsamında, kozmetik markalarının Boyner'e özel ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler sunulacak.

Söz konusu indirime ek olarak, müşterilere, 12-21 Ekim'de Boyner kozmetik reyonundan yapılacak her 300 liralık alışverişe anında 75 lira indirim ve kozmetik ile elektrikli ev aletleri dışındaki kategorilerde kullanılmak üzere 100 lira değerinde Hopi Paracık sağlanacak.

\

- "Kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, en büyük vaadlerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere en uygun koşullarda ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Müşteri odaklı bu yaklaşımlarının, mağazacılık stratejilerinin temelini oluşturduğunu belirten Zihnioğlu, "İçinde bulunduğumuz ekim ayında müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, onların alım güçlerine destek olmak amacıyla art arda kampanyalar yapıyoruz. Sezon devam ederken, adeta sezon sonu kampanya atmosferi yaratıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Zihnioğlu, spor giyim ve denim ile başlattıkları kampanya maratonuna, avantajlı diğer kampanyalarla devam ettiklerini vurgulayarak, "200 lira ve üzeri alışverişlerde, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki sunduğumuz yeni kampanyamız, müşterilerimize sonraki alışverişlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kozmetik kategorimizde yaptığımız kampanyamızda da yine çok iddialıyız. Müşterilerimize, gümrüksüz satış alanları da dahil olmak üzere hiçbir yerde bulamayacakları yüzde 70'e varan inanılmaz indirimler sunuyoruz. Dünyaca ünlü kozmetik markalarının Boyner'e özel ürünlerinde görülmemiş oranlarda avantajlar, belli bir tutar ve üzeri yapılan alışverişlerde de anında ek indirimler sunuyoruz. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Kıbrıs'ta liderler bir araya geliyorKıbrıs'ta liderler bir araya geliyor
Milli mücadelenin kalbi Ankara'nın 95 yıllık dönüşüm öyküsüMilli mücadelenin kalbi Ankara'nın 95 yıllık dönüşüm öyküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner kampanya

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.