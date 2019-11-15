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Boyner’den Adana’ya yeni mağaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

ADANA / DHA, (Kurumsal Haber)- Boyner, Adana’da yeni açılan 01 Burda alışveriş merkezinde yeni bir mağaza açtığını duyurdu.

ADANA / DHA, (Kurumsal Haber)- Boyner, Adana’da yeni açılan 01 Burda alışveriş merkezinde yeni bir mağaza açtığını duyurdu.

Boyner, Türkiye çapında yaygınlaşmaya devam ediyor. Marka 2019 yılındaki mağaza yatırımlarına 01 Burda Adana mağazasını da ekledi. Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı, 2 bin 950 metrekarelik yeni mağaza, zengin marka karması, çok sayıda ürün seçeneği sunuyor.

Boyner tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor. Müşteri beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilen detaylar ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. 01 Burda AVM mağazası ile Türkiye genelinde 113’üncü mağazasına ulaşan Boyner, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla, müşterilerine farklı deneyimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edecek” denildi.

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