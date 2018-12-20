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Boyner'den yeni kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

Yılbaşı dönemi için birbirinden şık ürünleri rengarenk hediye paketleriyle sunan Boyner'de, yıl sonu kampanyaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yılbaşı dönemi için birbirinden şık ürünleri rengarenk hediye paketleriyle sunan Boyner’de, yıl sonu kampanyaları hız kesmiyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı döneminin heyecanını doyasıya yaşatmak için birbirinden şık ürünleri rengârenk hediye paketleriyle sunan Boyner’de, yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Müşterilerine bu dönemde daha kolay ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak için art arda yeni kampanyalar tasarlayan Boyner, perakende sektörüne hareketlilik getiriyor.

Yeni yıl öncesinde kışlık giyim ihtiyaçlarını karşılamak ya da sevdiklerine güzel bir yılbaşı hediyesi almak isteyenler Boyner mağazalarına akın ediyor. Bine yakın markanın milyonlarca ürün seçeneğine tek bir noktadan ulaşabilen müşteriler, kampanyalardan ve avantajlı fiyatlardan da faydalanma fırsatı buluyor.

31 Aralık'a kadar devam edecek yeni kampanya kapsamında, Boyner mağazalarından kozmetik dışı kategorilerde 400 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, 100 TL hediye çeki kazanıyor. Giyim, aksesuar, ayakkabı, spor giyim veya ev dekorasyonu gibi kategorilerden avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilen müşteriler, bir yandan da Boyner’in bu kampanyasından yararlanabiliyor.

Yılbaşı ruhunun en yoğun olarak yaşandığı alışveriş destinasyonu olan Boyner, yeni yıl alışverişi deneyimi vadediyor.

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