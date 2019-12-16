Boyner’den yeni yıla özel koleksiyon

İSTANBUL, (DHA), (Kurumsal Haberler) / Boyner, hazırladığı yeni yıl koleksiyonu ile özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu. Erkekler için gömlek, atkı, kravatların yer aldığı koleksiyonda, kadınlar için de elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekti.

Boyner, yeni yıla özel olarak hazırladığı koleksiyonunu duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıl hediyesi için en göz alıcı seçenekler müşterilerle buluşuyor. Erkekler için gömlekler, ikili ya da üçlü olarak sunulan son derece şık atkı-bere-eldiven setleri, yine set olarak kravat-mendil ikilisi, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setlerinin yanı sıra farklı yaka seçenekleriyle rengârenk kazaklar, Boyner’deki zengin hediye alternatifleri arasında yer alıyor.Kadınlar için ise sezon trendlerini yansıtan farklı formlarda kazaklar, atkılar, bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca ışıltılı bir hediye arayanlar için Swarovski taşlı kalemler, kol saatleri ya da kolye, bileklik ve küpelerin bir arada bulunduğu aksesuar setleri Boyner’de müşterilerin beğenisine sunuluyor.”