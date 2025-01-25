HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boynu yanınca çenesi gövdesine yapıştı! Kafasını dahi kaldıramaz hale geldi

Boynu yanınca çenesi gövdesine yapıştı! Kafasını dahi kaldıramaz hale geldi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.01.2025 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde oyun oynarken kaza geçirerek boyun bölgesinde ileri derecede yanık oluşan Kamerunlu Jacques Franck Pharel Teme adlı çocuğun çenesi gövdesine yapıştı. Yangın sırasında boynu gövdesine yapıştığı için kafasını dahi kaldıramaz hale gelen 7 yaşındaki Teme, İstanbul'da 7 saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. Talihsiz çocuk yavaş yavaş konuşmaya ve kafasını hareket ettirmeye başlamasının ardından taburcu edildi.

Boynu yanınca çenesi gövdesine yapıştı! Kafasını dahi kaldıramaz hale geldi

Yanık sebebiyle boyun bölgesinde ciddi hasar meydana gelen Teme, kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Tedavi için Kamerun'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen Teme'yi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibi ameliyat etti.

Operasyona ilişkin konuşan Doç. Dr. Özkan, “Yanık kontraktürleri (ikinci veya üçüncü derece yanıktan sonra cildin sıkılaşması) yaranın iyileşmesiyle hastanın hareketini bozan ve yaşam kalitesini etkileyen durumlardır. Özellikle boyun bölgesindeki kontraktür, hastanın başını boynundan kısaltarak çenesini gövdeye yapıştırmış ve başını yukarı kaldırmasını engellemişti. Ayrıca tükürük salgısının gövdesine akmasına sebep olan , hastanın konuşmasını engelleyen hatta göz kapaklarını aşağıya çeken güçlü bir kontraktür bantlarına sahipti" dedi.

MİKROCERRAHİ AMELİYATI YAPILDI

OYUN-OYNARKEN-YANAN-KAMERUNLU-COCUK-7-S_531878_157545

Hastayı mikrocerrahi ameliyatına aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Özkan, “Boynundaki tüm kötü yara izlerini ve kontraktür bantlarını çıkardıktan sonra, boynunun hareket genişliğini sağladık. Bu hareket genişliği sağlandıktan sonra, bacak bölgesinden incecik bir dokuyu damarla birlikte alarak mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağladık. Mikrocerrahi ameliyatlar sayesinde dolaşımı olan dokuyu transfer ederek, istediğimiz büyüklükteki açıklıkları kapatma şansı elde ettik" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIM TAKİBİ VE İYİLEŞME SÜRECİ BAŞARILI GEÇTİ'

OYUN-OYNARKEN-YANAN-KAMERUNLU-COCUK-7-S_531877_157545

Boyun bölgesindeki büyük cerrahi girişimler sonrasında hastanın yaklaşık bir gün süreyle yoğun bakımda takibe alındığını dile getiren Doç. Dr. Özkan, “Boyun bölgesindeki ameliyat sırasında şah damarları ve diğer büyük damarlar doğrudan operasyon alanında yer alıyordu. Ameliyatı, deneyimli ve tecrübeli ekibimizle gerçekleştirdik. Özellikle alıcı sahanın hazırlanmasında ekibin diğer üyesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar'ın değerli katkıları oldu" ifadelerini kullandı.

OYUN-OYNARKEN-YANAN-KAMERUNLU-COCUK-7-S_531880_157545

Ameliyat sonrası hastanın boyun hareketlerinde gözle görülür bir rahatlama olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özkan, “Değişim hemen herkes tarafından fark edildi. Çocuğun gözündeki aşağı doğru çekilme efekti geçti, ağız köşesi normal pozisyonuna geldi. Hastamız, önerilerimiz ve tavsiyelerimizle Kamerun'a gönderilecek. Bu tarz yanık kontraktürlerinin onarılmasında, basitten komplekse tüm rekonstrüktif yöntemler kullanılabilir. Mikro cerrahinin sağladığı geniş onarım yelpazesi sayesinde komplike vakalarda bile hastaların sağlığına kavuşmalarını sağlıyoruz" dedi.

'SAAT BAŞI TAKİP EDİLDİ'

OYUN-OYNARKEN-YANAN-KAMERUNLU-COCUK-7-S_531879_157545

Süreç hakkında bilgi veren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar ise “Operasyon öncesinde, hastanın entübe edilmesinin zorluğunu göz önünde bulundurduk. Anestezi ekibiyle detaylı bir istişare gerçekleştirdik. Bu süreç, ekip olarak büyük bir dikkat ve özen gerektiren bir aşamaydı. Anestezi ekibimiz bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yönetti.

Yaklaşık 7 saat süren bir operasyonla, boyundaki kontraktür bantlarını açmayı başardık. Doç. Dr. Özkan, dokuyu sürekli takip etti. Ameliyat sonrasında hastamız 24 saat boyunca hastanede gözetim altında kaldı. Bu süreçte, nakledilen dokuyu saatlik olarak takip edildi. Doku, tıpkı kendi bebeğiniz gibi büyük bir özenle izlenmesi gereken bir yapıdır. Her an damar tıkanması olabilir, bu da ikinci bir operasyon gerektirebilir. Neyse ki, takiplerin başarılı geçmesiyle birlikte ilerleyen günlerde hastanın durumu stabil hale geldi" diye konuştu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Kamerun yanık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

Son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

Son nefesini namaz kılarken verdi! Anbean kamerada: "Secdede hala kalkmadı"

Son nefesini namaz kılarken verdi! Anbean kamerada: "Secdede hala kalkmadı"

Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

HÜDA-PAR lideri'nden Ümit Özdağ'a sert sözler!

HÜDA-PAR lideri'nden Ümit Özdağ'a sert sözler!

Başkasına benzetildiği için defalarca kez bıçaklandı... Kan donduran olay kamerada!

Başkasına benzetildiği için defalarca kez bıçaklandı... Kan donduran olay kamerada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.