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Boynumuz neden ağrıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

Yoğun iş temposu, stres ve kaygıların özellikle ense kısmında spazmlara yol açtığını ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz.

Boynumuz neden ağrıyor

Yoğun iş temposu, stres ve kaygıların özellikle ense kısmında spazmlara yol açtığını ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, basit tedavilerle bu spazm ve tutukluklar çözülürken, tekrarlayan durumlardaysa boyun düzleşmesi, kireçlenme ve fıtığa sebebiyet verdiğini söyledi.
Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından olan boyun bölgesi ağrılarının en sık sebebinin kas ve bağ zedelenmeleri olduğunu belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, ağır bir şey kaldırmak, masa başında yanlış pozisyonlarda uzun süre kalmak, aşırı spor faaliyetleri, yoğun iş temposu ile stres ve kaygılarımızın özellikle ense kısmında spazmlara yol açtığına dikkat çekti. Çoğu zaman basit tedaviler ile bu spazm ve tutukluklar çözülürken tekrarlayan durumlarda ise ağrıların kronikleşerek boyun düzleşmesi, kireçlenme ve fıtık oluşmasını kolaylaştırdığını ifade eden Şahabettinoğlu, “Sanıldığının aksine boyun fıtıkları boyun bölgesi ağrılarının çoğundan sorumlu değildir. Boyun ağrısı çeken hastalar oyalanmadan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına müracaat etmeli ve onun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeliler. Boyun omurları, diskler, kaslar ve güçlü bağlar ile birbirine tutunurlar. Sağlıklı boyun dengeli boyundur. Bu dengeyi sağlamak için boyun omurgası C harfi şeklinde bir eğime sahiptir. Bu eğimin korunması rahat ve ağrısız boyun için çok önemlidir. Bu eğim bozulursa boyun omurgasında yıpranma başlar. Bu da boyun ağrılarına yol açabilir. Bu ağrılar omuzlara, sırta, kollara, ellere ve kafaya yayılır. Boyun ve kol ağrısının birçok sebebi vardır. Hatta çoğu zaman birden fazla sebep olabilir. Boyun omurlarındaki kireçlenme, kaymalar, fıtıklar, boyun kaslarında spazm, romatizmal hastalıklar, bazı anatomik anormallikler kola giden sinirlere ve omuriliğe baskı yaparak boyun, kol ve başta ağrı oluşturabilir” dedi.
Aletli ve manuel tedavi olmak üzere iki şekilde fizik tedavinin yapıldığına işaret eden Dr. Şahabettinoğlu, “Boyun fıtığı hastalarına uyguladığımız manuel (elle) tedavi ile hastaların yüzde 98’i iyileşmektedir. Manuel tedavinin masajla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Rahatsızlığın bulunduğu bölgeye ellerle bir takım germe, bastırma, döndürme manevraları uygulanmaktadır. Tedavi hastalığın derecesine göre 2 ile 8 seans arasında sürebilmektedir. Boyun ağrısından korunmak için ofis çalışanları, sınavlara hazırlanan çocuk ve gençler özellikle ergonomiye dikkat etmeli. Bilgisayar üst kenarı kaş hizasında olmalıdır. Uzun süre baş eğik pozisyonda çalışılmamalı. Eğer bu tip aktiviteden kaçınmak mümkün değilse yarım saatte bir ara verilip, boyun kaslarına düzenli germe egzersizleri yapılmalı. Özelikle yaygın bir alışkanlık olarak karşılaştığımız televizyon karşısında, kanepe ve koltukta uygunsuz baş pozisyonu ile televizyon seyretmek ve uyuklamaktan kaçınılmalı. Geceleri yastıksız ya da çok yüksek yastıkta yatılmamalı. Mümkünse ortopedik yastık kullanılmalı. Özellikle ıslak saçla yatmamalı. Gerilim, stres, sigara, kötü hayat şartları boyun ağrısını artıran ve kronikleştiren en önemli sebeplerdir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik meseleler boyun ağrısını artırır. Sağlığınız için egzersiz, masaj, sosyal meşgaleler hayatınızda mutlaka yer alsın” şeklinde uyarılarda bulundu.

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