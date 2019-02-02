HABER

"Boynumuzu eğik bırakmayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "31 Mart'ta, Kandil ile perdenin arkasında ittifak edip, önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmeye çalışacaklara, ne olursunuz, bizim boynumuzu eğik bırakmayın" - "Türkiye'ye saldırarak, Türkiye'nin belini bükmeye, boynunu eğmeye, Türkiye'yi mecalsiz ve takatsiz bırakmaya çalışanlara birlik ve beraberlik içerisinde 'Size bunu yaptırmayacağız' diye haykırmak için bu birlikteliği, Cumhur İttifakı'nı oluşturduk" - "DEAŞ ile PYD, PKK anlaşmışlar. Bizim başımıza bir çorap öreceklerdi ama bizim aslanlar, istihbaratımız, jandarmamız, polisimiz güzel bir şekilde gereğini yerine getirdi. Ne PYD'ye o imkanı verdik, ne PKK'ya, ne DEAŞ'a o imkanı verdik, ne de kulağını coğrafyamıza dikmiş Amerika'ya o imkanı verdik. Dün akşam oradaki işi bitirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta, Kandil ile perdenin arkasında ittifak edip, önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmeye çalışacaklara, ne olursunuz, bizim boynumuzu eğik bırakmayın." dedi.

Keçiören'deki Bağlum seçim ofisinin açılışı öncesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, 31 Mart seçimlerinde verilecek her oyun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışmalar yapmak üzere dün Hakkari'de bulunduğunu anımsatan Soylu, "Birilerinin bir zaman gitmekten çekindiği, korktuğu Hakkari'de, her okulda öğretmenimiz, her hastanede doktorumuz var, her yerde yolumuz var, Allahımıza şükürler olsun her yerde ay yıldızlı bayrağımız var." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlarla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bu Amerika diyor ya, 'PYD ile DEAŞ'a şöyle yapacağım'. DEAŞ ile PYD, PKK anlaşmışlar. Bizim başımıza bir çorap öreceklerdi ama bizim aslanlar, istihbaratımız, jandarmamız, polisimiz güzel bir şekilde gereğini yerine getirdi. Ne PYD'ye o imkanı verdik, ne PKK'ya, ne DEAŞ'a o imkanı verdik, ne de kulağını coğrafyamıza dikmiş Amerika'ya o imkanı verdik. Dün akşam oradaki işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un, vatandaşların Bağlum'a karakol istediklerini söylemesi üzerine Soylu, "Biz Tendürek'in tepesine karakol yapıyoruz. Biz İkiyaka Dağları'nın tepesine karakol yapıyoruz. Çok yakın zamanda temelinin atıldığını, 6 ayda da bittiğini ve Bağlum'da hizmete açıldığını göreceksiniz." diye konuştu.

- "Uyuşturucuları yerin dibine gömmezsek namerdiz"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı, polislere, emniyet mensuplarına 'Okulların önünde uyuşturucu satışı görürsen, onların ayağını kır der mi?' diyorlar. Onu diyenler, 'Oğlumu uyuşturucudan kurtar' diye gözyaşlarıyla beraber bana morarmış gözünü gösterip 'Bunu oğlum yaptı, beni bundan ne olursun kurtar' diyen anneyi hissetmiyorlar. Oturdukları sırça köşklerden sallayıp duruyorlar. Ne kadar sallarlarsa sallasınlar, Bağlum'dan namus ve şeref sözüdür, bütün Türkiye'ye sözümüzdür, eğer bu uyuşturucuları yerin dibine gömmezsek namerdiz."

- "4,5 yıl seçim olmayacak bir tarihe doğru gidiyoruz"

Soylu, Türkiye'nin yıllardır, terörle, darbelerle, ekonomiyle yıpratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "1969'dan beri ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacak bir tarihe doğru gidiyoruz. Bu da Cumhuriyet tarihimizde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin en önemli adımlarından bir tanesidir. 4,5 yıl biz işimize, gücümüze bakacağız, 4,5 yıl hepimiz ülkemizin yarınlarına ait planlarımıza bakacağız. Bizi buna götürmek istemiyorlar." dedi.

Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini hatırlatan Soylu, "Bugün bize meydan okumaya çalışanlara karşı, bize ekonomik saldırı yapmaya çalışanlara karşı, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurup, oradan Afrin'e hat çekmeye çalışanlara karşı Zeytin Dalı Harekatı ile de Fırat Kalkanı Harekatı ile de cevabını veren güçlü bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, AK Parti ile MHP'nin, Türkiye'nin yarınları için bir araya geldiğini ifade ederek, "Türkiye'ye saldırarak, Türkiye'nin belini bükmeye, boynunu eğmeye, Türkiye'yi mecalsiz ve takatsiz bırakmaya çalışanlara birlik ve beraberlik içerisinde 'Size bunu yaptırmayacağız' diye haykırmak için bu birlikteliği, Cumhur İttifakı'nı oluşturduk." ifadesini kullandı.

Soylu, "31 Mart'ta, Kandil ile perdenin arkasında ittifak edip, önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmeye çalışacaklara, ne olursunuz, bizim boynumuzu eğik bırakmayın." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Soylu'ya, AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve partililer de eşlik etti.

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!
Ardahan’da tipi ulaşımda aksamalara neden olduArdahan’da tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.