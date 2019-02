İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta, Kandil ile perdenin arkasında ittifak edip, önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmeye çalışacaklara, ne olursunuz, bizim boynumuzu eğik bırakmayın." dedi.

Keçiören'deki Bağlum seçim ofisinin açılışı öncesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, 31 Mart seçimlerinde verilecek her oyun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışmalar yapmak üzere dün Hakkari'de bulunduğunu anımsatan Soylu, "Birilerinin bir zaman gitmekten çekindiği, korktuğu Hakkari'de, her okulda öğretmenimiz, her hastanede doktorumuz var, her yerde yolumuz var, Allahımıza şükürler olsun her yerde ay yıldızlı bayrağımız var." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlarla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bu Amerika diyor ya, 'PYD ile DEAŞ'a şöyle yapacağım'. DEAŞ ile PYD, PKK anlaşmışlar. Bizim başımıza bir çorap öreceklerdi ama bizim aslanlar, istihbaratımız, jandarmamız, polisimiz güzel bir şekilde gereğini yerine getirdi. Ne PYD'ye o imkanı verdik, ne PKK'ya, ne DEAŞ'a o imkanı verdik, ne de kulağını coğrafyamıza dikmiş Amerika'ya o imkanı verdik. Dün akşam oradaki işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.