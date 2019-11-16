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Boynuna atılan makasla felç kalan Ezel'in isyanı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de yaşanan kavga sırasında fırlatılan makasın boynuna saplanması sonucu felç kalan Ezel Erdem(13) ve annesi, sanık Ümit Gök'ün 3 gün önce ilk duruşmada tahliye edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Halil YILMAZ- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA) SULTANGAZİ'de yaşanan kavga sırasında fırlatılan makasın boynuna saplanması sonucu felç kalan Ezel Erdem(13) ve annesi, sanık Ümit Gök'ün 3 gün önce ilk duruşmada tahliye edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çocuk doktoru olmak istediğini söyleyen Ezel Erdem, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
Sultangazi'de 24 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan kavga sırasında Ümit Gök(19)'ün fırlattığı makas, o sırada kavgadan habersiz 13 yaşındaki Ezel Erdem'in boynuna saplandı. Olayın ardından tutuklanan Ümit Gök, 3 gün önce Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Ümit Gök, olayı anlatırken, "Kendimize ait iş yerinin önünde babama ait araç park halindeydi. O esnada karşı taraf araçlarıyla gelerek babamın yolu açmasını istediler. Aralarında tartışma meydana gelince de çekiç ve sopa gibi cisimlerle babamın üzerine gelerek darp ettiler. Annemi de darp ederek, yere düşürdüler. Bana da vurdular. Ben de annemi yerde görünce dükkanda bulunan orta boy bir makası alarak dışarı çıktım. Amacım onları korkutmaktı ama onlar gidiyordu. Ben de kızgınlıkla arkalarından makası fırlattım. Ondan sonra makasın mağdur çocuğa nasıl isabet ettiğini bilmiyorum. Çünkü orası bir mahalleydi ve etrafta da kimseyi görmedim. Ayrıca ne yaptığımı bilmez vaziyetteydim. Olay dolayısıyla pişmanım. Beni darp edenlerden de şikayetçiyim "dedi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin önemli ölçüde toplanması ve delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle sanık Ümit Gök'ü adli kontrol şartıyla tahliye etti.

"ÇIKIŞTA KIZIMLA DALGA GEÇTİLER"
Şüphelinin tahliye edilmesi kararının ardından DHA'ya konuşan Ezel Erdem'in annesi Yadigar Erdem, "Bana haber verdiler kızının başına bıçak saplandı diye. Hastaneye kaldırdık, yetişin dediler. Hastaneye nasıl gittiğimi bilmiyorum. Gittim, kan içinde makas boynunda sedyede yatıyordu. Adalete sığındım, tecelli edecek dedim. Mahkemeye ömür boyu felç kalacak kızımı, dayısının kucağında götürdüm. Mahkeme oldu, aradan yarım saat geçince bütün sanıkları serbest bıraktılar. Üstelik çıkışta kızımla dalga geçtiler. Bu kız benim kızım değil, Cumhurbaşkanının kızı hakimin kızı ben onlardan yardım istiyorum. Adalet istiyorum" dedi.

"EZEL GÜNDEN GÜNE KÖTÜYE GİDİYOR"
Yadigar Erdem, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Mahkeme kararı çıkınca Ezel çok kötü oldu. Titremeye başladı, biz hastaneye kaldırdık. Sabahlara kadar Ezel'in ateşiyle uğraştık. Mahkemenin bu kararından sonra Ezel günden güne kötüye gidiyor ve biz bu sebeple psikoloğa bile başvurduk."

ÇOCUK DOKTORU OLMAK İSTİYORUM
Olayda yaralanan ve ömür boyu felç kalacağı ifade edilen 13 yaşındaki Ezel Erdem ise "İki ay öncesine kadar çok sağlamdım. Boynuma 2 ay önce makas saplandı. Ben ömür boyu felç kalacağım. Ben eğitimime devam etmek istiyorum. Onların cezalarını çekmesini istiyorum. 2 gün önce mahkememiz vardı, serbest kaldılar. Benle dalga geçer gibi gülerek gittiler. Ben eğitimime devam edip yürümek istiyorum. Ömür boyu yatakta kalmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum. Ben adalet istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Büyüyünce çocuk doktoru olmayı çok istiyordum" dedi.
(FOTOĞRAF)

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