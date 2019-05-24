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Boynuna bağladığı iple fotoğrafını paylaştıktan sonra kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da lise son sınıf öğrencisi Canberk Y.

Boynuna bağladığı iple fotoğrafını paylaştıktan sonra kendini astı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da lise son sınıf öğrencisi Canberk Y. (17), boynuna geçirdiği iple fotoğrafını arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, kendini asıp yaşamına son verdi. Canberk Y.'nin, 'Ölümüm tamamen kişisel düşüncem, kimse sorumlu değildir' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde, iki katlı müstakil evde meydana geldi. Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve haziran ayında yapılacak üniversite sınavına hazırlanan Canberk Y.'nin okula gitmediğini fark eden yakınları, üst kata çıkınca genci merdivende asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Canberk Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
'FOTOĞRAFI PAYLAŞMAYIN, VASİYETİMDİR'
Canberk Y.'nin saat 05.20 sıralarında koltukta otururken boynuna bağladığı iple çektiği fotoğrafı arkadaşlarıyla paylaştığı ortaya çıktı. Canberk Y.'nin, arkadaşlarına 'Bunu kesinlikle paylaşmayın, bu benim vasiyetimdir' yazdıktan sonra kendini astığı, ayrıca 'Ölümüm tamamen kişisel düşüncem, kimse sorumlu değildir' yazılı not bıraktığı belirlendi.
Canberk Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Boynuna bağladığı iple fotoğrafını paylaştıktan sonra kendini astıBoynuna bağladığı iple fotoğrafını paylaştıktan sonra kendini astıBoynuna bağladığı iple fotoğrafını paylaştıktan sonra kendini astıBoynuna bağladığı iple fotoğrafını paylaştıktan sonra kendini astı

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