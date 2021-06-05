HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boynuna dolandı, yüzünü kapattı ama av olmaktan kurtulamadı

Boynuna dolandı, yüzünü kapattı ama av olmaktan kurtulamadı

05.06.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya kıyılarında büyük bir ahtapotu yakalayan su samuru çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırdığı için hem kendine hem de ahtapota zor anlar yaşattı. Dokungaçlarını su samurunun etrafına saran ahtapot hayatta kalabilmek için uzun bir mücadele verdi ancak su samuruna yem olmaktan kurtulamadı.

Boynuna dolandı, yüzünü kapattı ama av olmaktan kurtulamadı

İskoçya'nın Oban açıklarındaki sularda öğle yemeği için büyük bir mücadele yaşandı. Ahtapot avlayan bir su samuru avını hemen mideye indiremese de uzun dakikalardan sonra karnını doyurabildi.

''BÖYLE AV GÖRMEDİM''

Dokungaçlarını su samurunun yüzüne, gözüne ve boynuna dolayan ahtapot yaşam savaşı verirken bu anlar o sırada orada bulunan 58 yaşındaki Michelle Coyle'nin objektifine takıldı. Coyle,''Bir süredir su samurunun av anlarını izliyordum. Önce küçük balıkları avladı ve hemen mideye indirdi. Ancak dakikalar sonra su yüzüne ahtapotla çıktı. Tabi bu o kadar kolay bir av olmadı. Ahtapot yem olmamak için uzun süre direndi. Su samuru onu kıyıya çıkarmak için büyük bir mücadele verdi. Sonunda onu bir kayanın altına aldı ve yemek için bir süre bekledi. Muhtemelen onu martılardan sakladı. Böyle bir av daha önce görmemiştim'' şeklinde konuştu.

CATERS_OTTER_VS_OCTOPUS_02_3439454

CATERS_OTTER_VS_OCTOPUS_03_3439455

CATERS_OTTER_VS_OCTOPUS_05_3439457

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Masaj salonunda masör kabusu: Cinsel organına zorla dokundurduMasaj salonunda masör kabusu: Cinsel organına zorla dokundurdu
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.