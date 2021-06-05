Boynuna dolandı, yüzünü kapattı ama av olmaktan kurtulamadı

İskoçya'nın Oban açıklarındaki sularda öğle yemeği için büyük bir mücadele yaşandı. Ahtapot avlayan bir su samuru avını hemen mideye indiremese de uzun dakikalardan sonra karnını doyurabildi.

''BÖYLE AV GÖRMEDİM''

Dokungaçlarını su samurunun yüzüne, gözüne ve boynuna dolayan ahtapot yaşam savaşı verirken bu anlar o sırada orada bulunan 58 yaşındaki Michelle Coyle'nin objektifine takıldı. Coyle,''Bir süredir su samurunun av anlarını izliyordum. Önce küçük balıkları avladı ve hemen mideye indirdi. Ancak dakikalar sonra su yüzüne ahtapotla çıktı. Tabi bu o kadar kolay bir av olmadı. Ahtapot yem olmamak için uzun süre direndi. Su samuru onu kıyıya çıkarmak için büyük bir mücadele verdi. Sonunda onu bir kayanın altına aldı ve yemek için bir süre bekledi. Muhtemelen onu martılardan sakladı. Böyle bir av daha önce görmemiştim'' şeklinde konuştu.





