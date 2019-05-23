HABER

Boynuna ip bağlı genç duvara çarpmış otomobilde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Aksaray’da 17 yaşındaki genç, boş arazide bahçe duvarına çarpmış otomobilin içinde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu.Olay, saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesinde meydana geldi.

Boynuna ip bağlı genç duvara çarpmış otomobilde ölü bulundu

Aksaray’da 17 yaşındaki genç, boş arazide bahçe duvarına çarpmış otomobilin içinde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu.
Olay, saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sabah saatlerinde boş bir arazide bahçe duvarına çarpmış bir otomobili fark edince polise ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisin 68 KP 507 plakalı otomobilde yaptığı incelemede şoför mahallinde bir gencin boynunda ip bağlı halde hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde de gencin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı incelemelerde çıkan kimlikten cesedin 17 yaşındaki V.E.S olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, gencin boynundaki ipin parçalarını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu. Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu tespit ederken, yapılan araştırmalarda araçta bulunan ajandada bir kızın ismi yazdığı ve gencin ölmeden önce yazdığı ön görülen ‘Özür diledim’ notu bulundu. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, V.E.S’nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlattı.

Boynuna ip bağlı genç duvara çarpmış otomobilde ölü bulundu

Boynuna ip bağlı genç duvara çarpmış otomobilde ölü bulundu

Boynuna ip bağlı genç duvara çarpmış otomobilde ölü bulundu

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Alanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasındaAlanya'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
Oğlunu öldüren baba: Bıçağın Soykan'ı nasıl yaraladığını hatırlamıyorumOğlunu öldüren baba: Bıçağın Soykan'ı nasıl yaraladığını hatırlamıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.