HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı: Boğuluyordu

Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı: Boğuluyordu

01.06.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’te sokağa atılan maskenin ipi boynuna dolanan kargayı boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı. Telef olmaktan son anda kurtarılan karga, doğaya

Bitlis merkeze bağlı TOKİ 2. Etap'taki bir ağaçta boynuna maske ipi dolanan kargayı gören vatandaşlar hemen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

TELEF OLMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuna maske ipi dolandığı için mahsur kalan karga için itfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıktı. İtfaiye eri karganın boynuna dolanan maskeyi çıkardıktan sonra hayvanın yaşayıp yaşamadığına baktı. Karganın yaşadığını gören itfaiye eri, telef olmaktan kurtardığı kargayı doğaya saldı.

''BOĞULMAK ÜZEREYDİ''

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, TOKİ 2. Etap'ta karganın ağaçta mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını belirterek, “Olay yerine gittiğimizde karganın boğazına maske ipi dolandığı ve boğulmak üzere olduğunu tespit ettik. İtfaiye ekibimizin müdahalesi sonucu ağaçtan indirilen karganın boğazındaki maskeyi keserek doğaya saldık” dedi.

Mahalle sakinleri ise hemen olay yerine giden ve büyük bir hassasiyetle karganın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısıMeteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
maske Bitlis

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Uzmanlardan yeni kararlara ilk yorum

Uzmanlardan yeni kararlara ilk yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.