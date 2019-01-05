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Boynuna plastik poşet takılan kaz kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:51 | Son Güncelleme

Boynuna plastik poşet takılan kaz kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da boğazına plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgutlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesindeki bir çay bahçesinin süs havuzundaki kazın boynuna takılan plastik poşeti görenler itfaiyeyi aradı.

Çay bahçesine gelen itfaiye ekipleri havuza girerek yakaladıkları kazın boynundan poşeti çıkardı.

Serdar Ay, itfaiyeyi aramadan önce sandalyeleri havuzun içine sıralayarak kaza ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, hayvanın çırpındığını görünce itfaiyeyi aradıklarını belirtti.

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itfaiye Manisa'da kaz kurtarıldı

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