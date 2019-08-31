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Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan ve felç olan küçük Ezel’in ailesi hastane önünde eylem yaptı.

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan ve felç olan küçük Ezel’in ailesi hastane önünde eylem yaptı. Teyze Yaprak Topçu, “Ezelim, şu anda korkuyor, kabus görüyor ve her seferinde kalkıp ağlıyor. ‘Anne makaslı biri bana doğru geliyor’ diyor. Biz kızımızın içi rahat olsun istiyoruz” dedi.
Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda iki grup arasında iddiaya göre, ‘Yol verme’ meselesinden kavga çıktı. Sopalı, bıçaklı kavgada kullanılan bir makas iki grup arasında kalan 13 yaşındaki Ezel’in boynuna saplandı. Yere yığılan küçük kızı yanındaki akrabaları hastaneye götürdü. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Ezel’in belden aşağısının felç kalacağı öğrenildi.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Ezel’in acılı ailesi kızları için eylem yaptı. Ellerindeki pankartlarla ve “Ezel için adalet” sloganlarıyla eylem yapan grup, yetkililerden sorumluların cezalandırılmasını istedi. Küçük Ezel’in teyzesi Yaprak Topçu, olayla ilgili 1 kişinin tutuklanmasının yeterli olmadığını kavgaya sebebiyet verenlerin serbest olduğunu iddia etti. Ezel’in kabuslar gördüğünü belirten Yaprak Topçu, kızları için adalet istediklerini ifade etti.
“Biz her iki taraftan da şikayetçiyiz”
Yetkililerden yardım bekleyen küçük Ezel’in teyzesi Yaprak Topçu, “Ezelimiz yürüyemiyor felç kaldı. Bunu yapanların tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Kim yardım edebiliyorsa bize destek olmasını istiyoruz. Tek istediğimiz Ezel için adalet. Her iki taraftan da şikayetçiyiz. Bir kişinin tutuklanması bize yeterli gelmiyor. Karşı taraftan da şikayetçiyiz ama karşı taraf tutuklu değil. Biz her iki taraftan da şikayetçiyiz. Kavgaya sebep olan serbest. Ezelim şu anda korkuyor. Kabus görüyor ve her seferinde kalkıp ağlıyor. ‘Anne makaslı biri bana doğru geliyor’ diyor. Biz kızımızın içi rahat olsun istiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz, yürüyemiyoruz. Biz bunun için bir şeyler yapılsın istiyoruz” dedi.
“Ezel’e felç olduğunu belli ettirmiyoruz”
Ezel’e felç kaldığını söyleyemediklerini belirten teyze Topçu, “Şu an sağlık durumunda göğüsten aşağısı yok. İç organlarında da sıkıntı var. Kalbe de zarar vermiş. Doktorlar hiç umut verici konuşmuyor. Sadece nefes alabiliyor ama felç. Doktorlar tıbben yapılacak bir şey yok diyor bize. İleri ki zamanlarda bir umut belki diyorlar. Ezel’e felç olduğunu söylememişler. Biz de belli ettirmiyoruz çünkü şu an bile üzülüyor. Onu söylersek psikolojik olarak çok kötü olur. Zaten kabuslarında görüyor” diye konuştu.
"Ben yürümek istiyorum"
Ezel’in hastane odasında ailesi tarafından çekilen videosunda ise "Ben yürümek istiyorum yapanlar bunun cezasını çeksin" dediği görülüyor.

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı

Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı
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