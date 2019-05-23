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Boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

Boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siirt'ten yaylaya gitmek üzere yola çıkan Davut ve Ayşe Koç çifti, 20 aylık bebekleri Fatma Koç ile merkeze bağlı Akdoğmuş köyü yakınlarında kurdukları çadırda mola verdi.

Çadırdaki beşiğin devrilmesi sonucu üzerine serilen tülbent bebek Koç'un boynuna dolandı.

Çadıra giren bebeğin dedesi Aburahman Koç durumu fark ederek çevredekilere bilgi verdi.

Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek buradaki ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.

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bebek Beşik Siirt

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