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  4. Boynunda plastik kelepçeyle... Kan donduran olay! Sitenin önünde toplandılar

Boynunda plastik kelepçeyle... Kan donduran olay! Sitenin önünde toplandılar

24.05.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 27 yaşındaki Fatih Melikşah, evinde boynunda plastik kelepçe takılmış halde ölü bulundu. Melikşah'ın ölüm sebebi henüz bilinmezken konuyla alakalı soruşturma sürüyor. Öte yandan haberi duyan gencin yakınlarının sitenin önüne gelerek beklediği öğrenildi.

Boynunda plastik kelepçeyle... Kan donduran olay! Sitenin önünde toplandılar

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre Fatih Melikşah (27) isimli şahıs, yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulundu. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı.

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ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Haberi duyan gencin yakınları sitenin önüne gelerek bekledi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Melikşah'nın cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Fatih Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İHA)

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İstanbul Beylikdüzü

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