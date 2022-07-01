HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boynundaki ağrı nedeniyle gitmiş hayatı kararmıştı! Kafatası kaybolan hemşireye kafatası kemiği takıldı

Boynundaki ağrı nedeniyle gitmiş hayatı kararmıştı! Kafatası kaybolan hemşireye kafatası kemiği takıldı

01.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddiasına göre hatalı müdahale sonucu yüz felci geçiren, bir gözünü kaybeden, vücudunun sol tarafını kullanmakta zorlanan ve kafatasının bir bölümü olmadan yaşama tutunmaya çalışan Havva Dizdar başına gelen olayı anlatmış yaşadığı zorlu sürece dikkat çekmişti. Hemşire Dizdar'a kafatası ameliyatı yapıldı. Dizdar, ''Beyin ameliyatında çıkartılan kafatası kemiğim hastanede kaybolmuştu. Kafatası kemiğimin yerine titanyum hammaddeli yeni bir kafatası kemiği takıldı. Ağrılar nihayet son buldu'' dedi.

Boynundaki ağrı nedeniyle gitmiş hayatı kararmıştı! Kafatası kaybolan hemşireye kafatası kemiği takıldı

Geçirdiği Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası yüz felci geçiren ve kafatasının bir bölümünü kaybeden Giresunlu hemşire Havva Dizdar, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kafatası ameliyatı yapıldı.
İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla Havva Dizdar’a kafatası takıldı. Ameliyatının oldukça başarılı geçtiğini kendini iyi hissettiğini belirten Havva Dizdar, “Yıllardır çektiğim ağrılar nihayet son buldu. Bu zorlu süreçte bana yardımcı olan herkese minnettarım. Ameliyat için gerekli olan yaklaşık 100 bin TL’yi başta hayırseverler olmak üzere, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi’nin desteğiyle tamamladık. Şimdi ameliyattan yeni çıkmış olmama rağmen kendimi çok daha iyi hissediyorum. İlerleyen zamanda çok daha iyi olacağıma inanıyorum” dedi.

Screenshot_1

HASTANEDE KAFATASI KEMİĞİ KAYBOLMUŞTU

Daha önce Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını da hatırlatan Dizdar, “Hemşire olarak çalışırken boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat için de Prof. Dr. Ö.Ö. ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi. AVM ameliyatıma bağlı olarak beynimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim. İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış. Ben AVM ameliyatı için gitmiştim ve beyin ameliyatında çıkartılan kafatası kemiğim hastanede kaybolmuştu. Yine aynı ameliyata bağlı olarak yüz felci geçirdi ve sağ gözümü kapatamıyorum. Şimdi ise en azından hayırseverlerin desteğiyle yapılan ameliyat sonrası kaybolan kafatası kemiğimin yerine titanyum hammaddeli yeni bir kafatası kemiği takıldı” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çene kemikleri bulunmuştu! Katil, cesedi valizde taşımışÇene kemikleri bulunmuştu! Katil, cesedi valizde taşımış
Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklamaBiden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama
Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'
Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu!

Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu!

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'

Tek bir hata tüm sistemi çökertti! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca...

Tek bir hata tüm sistemi çökertti! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca...

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.