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  4. Boynundan altın kolye çaldı! Karar şaşkına çevirdi... O anlar kameraya yansıdı

Boynundan altın kolye çaldı! Karar şaşkına çevirdi... O anlar kameraya yansıdı

06.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bir kişi yolda yürüyen bir kadının boynundan altın kolyeyi çalıp kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından şüpheli hakkında mahkeme kararı dikkat çekti.

Boynundan altın kolye çaldı! Karar şaşkına çevirdi... O anlar kameraya yansıdı

Hırsızlık olayı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Şüpheli kaldırımda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kaçtıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı. Daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Kızıltepe’de telefonla konuşuyor gibi kaldırımda yürüyen kişi, karşısında gelen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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