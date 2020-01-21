Boynundan vuruldu 'ölmedi yazın' diye bağırdı

ZONGULDAK?ın Ereğli ilçesinde, yaşanan kavgada tabanca ile ateş açılması sonucu boynundan yaralanan Ogün Bekar(24), hastaneye sevk edildiği sırada, "Boynundan vuruldu ölmedi. Alamıyorlar canını yazın" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Gülüç Beldesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ogün Bekar ile akaryakıt istasyonunda çalışan Fadıl Ö. ilk olarak telefonda tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Ogün Bekar akaryakıt istasyonuna giderek Fadıl Ö. ile tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında silahını çeken Fadıl Ö., Ogün Bekar?ı boynundan vurarak yaraladı. Fadıl Ö. olay yerinden kaçarken, Ogün Bekar ise çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Ogün Bekar, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sedyeyle hastaneden çıkarılan Ogün Bekar, gazetecilere dönerek, "Boynundan vuruldu ölmedi. Alamıyorlar canını yazın." dedi.

Olayın ardından kaçan Fadıl Ö., polis tarafından kullandığı silahla birlikte Alaplı ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

