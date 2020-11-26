Boynunuz yaşınızı ele vermesin

Boynunuz, tıpkı yüzünüz gibi sarkık, kırışık bir cilt geliştirmeye eğilimlidir. Ne yazık ki, boyun bölgesi genellikle bu belirtileri yüzden çok daha erken gösterir. Mikro boyun germe, hastalara hak ettikleri tonda, genç boyun bölgesini verirken iyileşmeyi en aza indiren gelişmiş bir cerrahi tekniktir.

Bilinen adı ile ‘gıdı’ bölgesi diye tabir ettiğimiz boyun bölgesinde bazen ileri yaşlardaki sarkmalar bazen de genç yaşta dahi bu bölgede karşılaştığımız yağ toplanması sebebi ile istenmeyen bir görüntüyle karşılaşılabilir. Günümüzde bu sorunlar cerrahi ya da cerrahi olmayan teknikler ile tedavi edilebilir.

LİPOSUCTION TEKNİĞİ İLE YAPILABİLİR

Boyun estetiği, problem yağ toplanması ise liposuction yöntemi ile göreceli olarak daha zahmetsizce yapılabilir. Bunun dışında dolgu enjeksiyonlarıyla da çene konturu oluşturulabilir. Kırışık tedavisi için ise botoks enjeksiyonundan faydalanılabilir.

CERRAHİ TEKNİKLER İLE YAPILABİLİR

Ancak yaşlanmaya bağlı deri fazlalığı ve sarkmalar da varsa bazen çene altından bazen de kulak arkası bölümden yapılan kesilerle operasyon gerçekleşir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen boyun germe operasyonu 1-2 saat arasında sürer. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilir bazen de bir gece hastanede kalabilir. Operasyonun türüne göre hasta bir hafta içinde normal hayatına dönebilir.

Son dönemde endoskopik cerrahi tekniklerine boyun germe ameliyatı da dahil olmak üzere kesi olmaksızın daha genç bir boyuna sahip olabilmek mümkün. Endoskopik boyun germe ameliyatında eğer aşırı sarkma yok ise kulak önünden kesi olmadan gizli birkaç kesi ile sorunun tamamen giderilmesini sağlanır.



