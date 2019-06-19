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Boynuzlar usta ellerde kemik tarağına dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan kemik taraklar turistik hediyelik eşya oldu.

Boynuzlar usta ellerde kemik tarağına dönüşüyor

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan kemik taraklar turistik hediyelik eşya oldu. Yıllardır koç, manda, keçi gibi hayvanların boynuzlarını işleyen Mahmut Çaycı (40), tarakları en çok yabancı turistlerin tercih ettiğini söyledi.
Bu yılın turizmde 'Göbetlitepe Yılı' ilan edilmesi ile kente gelen binlerce turist hem kenti geziyor hem de yanlarına götürmek için hediyelik eşyalardan satın alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin satın aldığı eşyaların başında ise kemik taraklar geliyor. Oldukça zahmetli bir süreçten geçerek ortaya çıkan kemik tarakları üreten kentteki tek usta olarak bilinen Mahmut Çaycı (40), turistlerin ilgisinden memnun oldukların söyledi. Bir kemik tarak ustasının yanına 27 yıl önce çırak olarak yerleşen daha sonra ise kendi atölyesini kuran Çaycı, devenin bacak kemiğini, koç, manda, keçi gibi hayvanların boynuzlarını emek, sabır ve sanat gereken uzun işlemlerin ardından rengarenk taraklara dönüştürüyor.
'HER TARAK KENDİNE HAS VE BENZERSİZ OLUYOR'
Valilik bünyesindeki ŞURKAV Vakfı Rızvaniye Külliyesi’nde yok olmaya yüz tutan mesleği sürdüren Çaycı, "Bu işi sevince mesleğe devam ettim. 27 yıldır Şanlıurfa’da tek başına bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Deve bacak kemiği, koç, manda, keçi gibi hayvanların boynuzlarından kemik tarak yapıyorum. Bir zamanlar bu taraklar çeyiz sandıklarını süslüyordu. Şimdi ise bunlar hediyelik eşya olarak yerli ve yabancı turistler alıyor. Yaptığımız bu taraklar baş ve saça oldukça iyi geliyor. Bu taraklar, boynuzların yapısındaki keratinle saçı besliyor, kepek yapmıyor ve plastik taraklar gibi saçta elektriklenme de yapmıyor. Üretilen her tarak üretildiği malzemeden dolayı kendine has ve benzersiz oluyor. Parmak izi gibi her kemik kendine has bir renge ve yapıya sahip olduğu için ortaya çıkan taraklar da tek oluyor. Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl’ü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler fiyatları 20 ile 50 lira arasında değişen taraklarımızdan muhakkak satın alıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Boynuzlar usta ellerde kemik tarağına dönüşüyorBoynuzlar usta ellerde kemik tarağına dönüşüyorBoynuzlar usta ellerde kemik tarağına dönüşüyorBoynuzlar usta ellerde kemik tarağına dönüşüyor

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