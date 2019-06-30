HABER

Boyoz ustaları lezzette yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de 2 yıl önce kurulan Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği (BOYOZDER), en iyi boyoz ustasını seçti.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2 yıl önce kurulan Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği (BOYOZDER), en iyi boyoz ustasını seçti. 16 kişinin katıldığı yarışmada, lezzetiyle damakta en kalıcı tadı bırakan boyoz ustasına tam altın hediye edildi. İzmir'de farklı ilçelerden gelen 16 boyoz ustası BOYOZDER'in düzenlediği yarışmada hünerlerini sergiledi. Yarışmaya katılanlar, en lezzetli boyozu hazırlamak için ter döktü. Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen başkanlığındaki deneyimli boyoz ustalarından oluşan jüri heyeti de ilk 3'e giren yarışmacıları seçti. 'Boyozcular yarışıyor camiamız buluşuyor' sloganıyla 8'nci kez aynı yarışmayı düzenlediklerini belirten BOYOZDER Genel Sekreteri Ömer Şahin, dernek bünyesinde çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti. Geçen yıl Afrin'e 20 bin boyoz gönderdiklerini ifade eden Şahin, "Boyoz yarışmalarıyla meslekteki kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Ustalarımızın daha bilinçli bir şekilde bu mesleğe yönelmelerini sağlayarak, boyozu farklı lezzetlerle birlikte sunmak istiyoruz. Antep fıstıklısından, çikolatalısına ve frambuazlısına kadar pek çok çeşidini sektöre kazandırmak istiyoruz. Kaliteli ustaların kaliteli yerlerde istihdam edilebilmesi için işletmelerden gelen isteklere yanıt vermeye başladık. Boyoz ve börek ustalarının özlük hakları, eğitimleri, istihdam edilmeleri ile birlikte onlara danışmanlık vermeyi amaçlıyoruz" dedi. İzmir'de isim yapmış Gaziemir, Karşıyaka, Alsancak gibi bölgelerden gelen ustaların yarıştığını dile getiren Şahin, yarışmacıların aynı zamanda BOYOZDER Başkanı Recai Dünser'den hamur yoğurma teknikleri üzerine eğitim aldığını anlattı. Meslekteki kaliteyi yükseltmek istediklerini belirten Şahin şunları söyledi: "İzmir'in damak tadını daha iyi, kaliteli ve lezzetli sunabilmek için bir yolculuğa çıktık. İzmir’imizin her semtinden 16 usta yarışmaya katıldı. 11 kişilik jüri 16 ustayı değerlendirdi. Sponsorlarımızın desteğiyle ustaların namına yakışan ödüller seçtik." Jürinin değerlendirmesinin ardından kupalarıyla birlikte, birinci seçilen Ramazan Kalkan'a tam, ikinci seçilen Veysi Deniz'e yarım, üçüncü seçilen Aşkın Sabuncu'ya ise çeyrek altın ödülü verildi. Birinci Ramazan Kalkan, ödülü alırken çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bugün kızımın doğum günü. Bu ödülü kızıma armağan ediyorum" dedi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
İkiz başpehlivanların hayali Kırkpınar finalinde karşılaşmakİkiz başpehlivanların hayali Kırkpınar finalinde karşılaşmak
(Özel) Temizlik işçisinden köpeğe masaj(Özel) Temizlik işçisinden köpeğe masaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

Başkent’te sürücü yanan otomobilde sıkıştı

Yanan aracın içinde sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.