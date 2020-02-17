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  4. Boyu 2 metreyi buldu! Soğuklar o kenti terk etmiyor

Boyu 2 metreyi buldu! Soğuklar o kenti terk etmiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kış aylarının etkisini hissettirmeye devam ettiği Sivas, dondurucu soğuğa direniyor. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklık değerleri kentteki günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava kendini hissettirmeye başladı.
Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Dev buz sarkıtları Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından kırılıyor. Sivas genelinde ise 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas soğuk hava buz sarkıt

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