HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boyu 3 metre! Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı sahile vurdu

Boyu 3 metre! Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı sahile vurdu

17.03.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boyu 3 metre! Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı sahile vurdu

Antalya’nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölü olarak sahile vurdu.

Antalya’nın Finike ilçesinde Mendirek diye adlandırılan yerde bulunan deniz fenerinin kıyısına bu sabah saatlerinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölüsü vurdu.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığının kıyıda olduğunu gören bir vatandaş, belediye ekiplerine durumu bildirdi.

BALON BALIĞI YEDİ İDDİASI

Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, öldüğü anlaşılan köpek balığını forklift yardımı ile kıyıya çıkardı. Herhangi bir yarası olmadığı görülen balığın balon balığı yediği ihtimali üzerinde duruluyor.

Screenshot_46

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
İndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştuİndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştu
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Korkunç olay! Benzinle ateşi tutuşturmak isterken kendini yaktı

Korkunç olay! Benzinle ateşi tutuşturmak isterken kendini yaktı

Bu hastanede 5 bin yıllık tedavi yöntemleri yeniden canlandı

Sülükten tutun hacamata varana kadar!

İndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştu

İndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştu

16 yıldır 20 milyon metreküp toprağın altındalar: 'Acıları ilk günkü gibi bir kabirleri bile yok'

Kabirleri yok! 16 yıldır 20 milyon metreküp toprağın altındalar

İş makinesini film izler gibi izlediler: 'Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'

'Oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'

Denizi kaplayan 'müsilaj', balıkçının kabusu oldu

Endişelendiren görüntü! Denizi kapladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.