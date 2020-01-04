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  4. Boyu iki metre! 'Herkül'e paha biçilemiyor: 100 bin lira dahi verseler satmam

Boyu iki metre! 'Herkül'e paha biçilemiyor: 100 bin lira dahi verseler satmam

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Nuh Kodaz (49), 2 yaşındaki 'Herkül' isimli Kangal köpeğine gözü gibi bakıyor. Kodaz, iriliği ile dikkat çeken 'Herkül'ü arpa unu ile beslediğini belirterek, "Gözümde bu köpeğin değeri paha biçilemez. Zaman zaman isteyenler oluyor ama ben vermek istemiyorum" dedi

Kangal'da termik santralde işçi olan evli ve 2 çocuk babası Nuh Kodaz, yaklaşık iki yıl önce yavruyken aldığı 'Herkül" isimli Kangal köpeğine gözü gibi bakıyor. Köpeğini yavruyken süt ve mama ile besleyen Kodaz, 2 yaşına geldiğinde hayvanı arpa unu ile beslemeye başladı. Yaşıtlarına göre iriliğiyle dikkat çeken Herkül'e, sahibi Kodaz paha biçemiyor. Yerden omuz yüksekliği 92 santimetre olan ve 2 ayağı üzerinde dik durduğunda boyu 2 metreye ulaşan 'Herkül'ün iriliği görenleri şaşırtıyor.

'100 BİN TL DAHİ VERSELER SATMAM'

Nuh Kodaz, 'Herkül'ün kendisi için paha biçilemez olduğunu belirterek, "Köpeğim çok güzel. Yavruluk döneminden bu zamana kadar ben besliyorum. Şu anda 2 yaşında. Köpeğimi yavruyken süt ve mama ile besledim. Şimdi ise arpa unu ile besliyorum. Yaşına göre çok büyük. 92 santim boyunda, ayağa kalktığında ise 2 metreye yaklaşıyor. Biraz daha büyür ve gelişir. Görenler seviyor ve çok büyük olduğunu söylüyorlar. Gözümde bu köpeğin değeri paha biçilemez. 100 bin lira dahi verseler satmam. Zaman zaman isteyenler oluyor, ama ben vermek istemiyorum. Doğal ortamında olduğu için böyle gelişiyor. Babası da bu kadar büyüktü. Köpeğin kendi cinsi ve ırkından kaynaklanan bir büyüklüğü var."

(DHA)

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Sivas Kangalı Kangal köpeği herkul

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