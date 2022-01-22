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Boyum kısa diye üzülmeyin! Tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabiliyor

22.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluk çağında geçirilen hastalıklar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle boyu kısa kalanların tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabilme şansı var. Kozmetik boy uzatma ameliyatı olarak adlandırılan bu operasyon, ülkemizde de yapılıyor.

Boyum kısa diye üzülmeyin! Tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabiliyor

Op. Dr. Halil Buldu, kozmetik boy uzatma ameliyatının detaylarını anlattı. Op. Dr. Halil Buldu, dünyanın her yerinden Türkiye’ye bu operasyon için gelen çok sayıda hastanın bulunduğunu ifade etti.

“VÜCUT KENDİ KEMİĞİ İLE BOYU UZATIYOR”

Kozmetik boy uzatma ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Halil Buldu, “Boy uzatma ameliyatında kemikte bir kese oluşturuluyor. Oluşturulan bu keseyi vücut kendisi doldurarak iyileştiriyor. Vücut kendi kemiğiyle boyunu uzatıyor. Tamamen fizyolojik bir kemik dokusu doluyor.

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Kozmetik boy uzatma ameliyatı herhangi bir kazadan sonra gerçekleşmiyor. Kişinin kendi isteği ile gerçekleşen bir ameliyat. Her operasyonda olduğu gibi boy uzatma operasyonlarında da risk payı her zaman vardır. Herhangi bir komplikasyon meydana gelmemesi için bütün önlemleri alıyoruz. Profesyonel bir ekibe sahibiz” dedi.

“HER YAŞ GRUBUNA BOY UZATMA AMELİYATI YAPIYORUZ”

Çocukluk çağındaki belirli hastalıklara bağlı oluşan kısalıklara, 5 yaşında bile ameliyat yaptıklarını söyleyen Halil Buldu, 62 yaşında bir hastasına da bu amliyatı yaptığını söyledi.

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“ENFEKSİYON OLUŞACAK DURUMLARDA AMELİYATI YAPMAK İSTEMİYORUZ”

13 santimetreye kadar uzatmayı vaat ettiklerini kaydeden Op. Dr. Halil Buldu sözlerine şöyle devam etti:

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“Boy uzatma ameliyatına engel olabilecek hastalıklar var. İmmün sisteminde zayıflık oluşturabilecek bir kronik hastalığı ve ciddi bir metabolik hastalığı olan kişilerde boy uzatma ameliyatı gerçekleşmeyebilir. Enfeksiyon oluşacak durumlarda ameliyatı yapmak istemiyoruz.”

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