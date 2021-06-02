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Boyun ağrısına ne iyi gelir diyenlere akupunktur tedavisi çare oluyor ! Akupunkturun yan etkisi var mı?

02.06.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyun ağrısı nedenleri yastık seçiminden uzun süre sabit oturmaya kadar pek çok farklı sebeple meydana gelebilir. Geçmeyen boyun ağrısı kişilerin günlük hayatındaki konforunu bozar. Bu nedenle boyun ağrısı tedavisi ile kesin çözüm ararlar. Akupunktur ile boyun ağrısı tedavisi ise boyundaki kasılmaları ortadan kaldırır. Kas gevşeme etkisi yaratan akupunktur tedavisi ile birlikte oluşan kas gevşetici etki sayesinde boyundan sırta hatta bele vuran ağrılar ortadan kalkar.

Sırtta musculus trapezius denen bir kas vardır. Bu kas, enseden başlayıp neredeyse sırtın alt bölgelerine kadar yayılan geniş ve büyük bir kastır. Bu kas stresin paratoneridir. Yani bir kişi stres uyaranlarıyla karşılaştığında bu kas kasılır. Özellikle boyun ve ense kökü kısmı kasılır. Her birey günlük hayatında bunu hisseder.

Uzayan stres dönemlerinde bu kasılma kafamızın köküne doğru, ensemize doğru yayılır. Boyunda tutulmaya, gerilmeye hatta gerilim tipi baş ağrılarının oluşmasına neden olur. Kasılma bu bölgede kalmaz, kasın altında kürek kemiğiyle omurlar arasında uzanan ince kasların kasılmasına neden olur. Halk arasında kulunç denilen durumun oluşmasına neden olur. Kürek kemiğinin iç kenarında bıçak sokulur tarzda ağrılar hissederiz. Bu kasılma üst bölgede kalmaz, kas zinciri ilişkisiyle bütün omurları taşıyan elektro spina kasına da bulaşır. Belde de gerilme, bel ağrıları ve tutulmaları gibi bir tablo oluşur.

BOYUN AĞRILARINI SONLANDIRMADA AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN ETKİSİ

Boyun ağrısı tedavisinde akupunktur, kas gevşetici etkisi sağlayarak musculus trapezius kasını gevşetmekte ve beraberinde bu bölge kaslarının gevşemesiyle tutulmanın önüne geçmekte, hareket konforunun artması sağlanmaktadır. Ayrıca limbik sistemi düzenleyerek kişiyi strese karşı daha dayanıklı hale getirmektedir.

AKUPUNKTURUN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Akupunktur, bu tip boyun ağrılarında, ameliyat endikasyonları olmayan boyun fıtıklarında yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Haftada 3 defa olmak üzere 15 seans yapılmaktadır. 20 dakika sürmekte ve yan etkisi bulunmamaktadır.

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