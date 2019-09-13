Boyun ağrısında egzersizin rolü

Cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımının hem günlük hayatta hem de iş hayatında arttığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, boyun bölgesi problemlerinde medikal tedaviyi programlarken çok yönlü bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Boyun ağrısı, hastaların günlük hayat aktivitelerini olumsuz yönde etkiler, fonksiyonel kısıtlamalara ve özürlülüğe sebep olur. Boyun ağrılarının tedavisi genellikle konservatiftir yani ameliyatsızdır. Ağrı kesici - kas gevşetici ilaç tedavisi, aletli yada aletsiz manuel (elle) fizik tedavi yöntemlerinin boyun ağrılarının tedavisinde en sık başvurulan tedavi yöntemlerinden olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Hastalara uygun bir tedavi yöntemi belirlemek için, hastanın fonksiyonel durumununu iyi değerlendirmek ve hangi faktörlerin fonksiyonel durumu etkilediğinin ortaya konması gerekmektedir. Boyun ağrıları, çoğunlukla mekanik sebeplerle oluşan kas ve iskelet sistemine ait yapılardaki bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Hastanın detaylı fizik muayenesi ve uygun görüntüleme yöntemleri ile laboratuvar testleri, öyküsünün dikkatle dinlenip günlük hayat koşullarının anlaşılmasıyla doğru teşhis ve tedavi yoluna gidilmelidir. Görüntüleme tetkikleri bize ayırıcı teşhislerde yardımcı olur. Biz hekimler olarak MR’ı değil hastayı tedavi ederiz. Ancak tetkiklerle ortaya çıkmayan ve sadece detaylı muayene ile anlaşılabilen fonksiyonel bozukluklar, kas güçsüzlüğü, postüral bozukluklar, eklem hareket açıklıklarında azalma gibi etmenler var ise tedavide bunlar göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde hangi tedaviyi yaparsanız yapın hastalığın tekrarı, ağrının devamı ve kronikleşmesi kaçınılmaz olacaktır’’dedi.

Boyun ağrılarının önlenmesinde ve tedavisinde, egzersizin etkisi ve öneminin birçok çalışmada gösterildiğini ifade eden Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Egzersiz, pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi boyun rahatsızlıklarının tedavisinde de anahtar rol oynamaktadır. Ancak hastalığın yol açtığı bozukluklara uygun egzersiz programları, uzman hekim tarafından reçete edilmeli ve fizyoterapist yada medikal egzersiz uzmanlarınca uygulatılmalıdır. Egzersiz kişiye özeldir. İstenen sonucun düzenli kontrollerle takibi ve egzersizlerin her aşamada gözden geçirilerek kişinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması çok önemlidir. Egzersiz programları düzenlenirken özellikle boyun bölgesi ile yakın komşulukta olan sırt bölgesi, omuz eklemi ve çene eklemi de ihmal edilmemelidir’’ diye konuştu.

Uz. Dr. Şahabettinoğlu, mekanik boyun problemleri olan hastalarda uygulanacak egzersizlerin; güçlendirme, mobilite, postür, stabilizasyon ve propriyoseptif egzersizleri de kapsayacak şekilde planlanması gerektiğini söyledi. Şahabettinoğlu son olarak bunlardan birinin eksikliğinin egzersiz tedavisinin başarısını olumsuz etkiyeceğini sözlerine ekledi.

