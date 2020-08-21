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Boyun düzleşmesini önlemek için bu önerilere dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Boyunda şiddetli ağrı ile kendisini gösteren boyun düzleşmesi, boyun açısının bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durumla ilgili merak edilenleri anlatan uzmanlar, sabit pozisyonda 1 saati aşkın süre durmanın boynunuzun en büyük düşmanı olacağına vurgu yapıyor.

Boyun düzleşmesini önlemek için bu önerilere dikkat!

Boyun düzleşmesine karşı alınması gereken önlemlerden bahseden uzmanlar, bilgisayarın yanlış açıları ile kullanımından kaçınılmasını, ergonomik kurallara uygun bir oturma postürü sağlanmasını, yatarken boynun içe doğru açısını destekleyecek bir yastık kullanılmasını ve düzenli bir egzersiz alışkanlığı geliştirilmesini tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, kişinin yaşam kalitesini etkileyen boyun düzleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boyun düzleşmesini, “servikal omurga denilen boyun omurgasının normalde içeriye doğru olan (servikal lordoz) olan açısının bozularak düz hale gelmesi” olarak tanımlayan Dr. Nurten Korkmaz, “Servikal lordoz yük dağılımın en uygun olduğu açıdır ve boyun omurgası üzerinde başın dengeli durmasını ve omurlar ile disklere aşırı yük binmesini engeller” dedi.

YANLIŞ AÇILARDA BİLGİSYAR KULLANIMINA DİKKAT!

Boyun düzelmelerinin nedenlerine değinen Dr. Nurten Korkmaz, “Eğer servikal omurgadan kaynaklanan bir patoloji mevcut ise refleks kas spazmı gelişeceğinden omurganın içe doğru açısı düzleşir. Bu çoğu zaman geçici bir durumdur ve kas spazmı çözüldüğü zaman omurganın açısı da normal haline döner. Daha kalıcı omurga patolojilerinde ise kas spazmı çözülemediği gibi açı da düzelemeyebilir. Yine aynı şekilde omurganın yanlış açılarda sık kullanımı da servikal açıyı etkileyebilir. Yanlış açılarda bilgisayar kullanımı,uzun süre sabit duruş, kötü postürde oturmak ve yatmak,egzersiz yapmamak boyun açısının bozulmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Dr. Nurten Korkmaz, boyun düzleşmesinin servikal omurgada dejeneratif,travmatik, doğuşsal bir patolojisi olanlarda gelişen kas spazmına bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini belirterek yanlış postürde çalışanlarda ve buna yönelik egzersiz yapmayanlarda görülebildiğini ifade etti.

ÇOĞU KEZ BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Boyun düzleşmesinin çoğu kez asemptomatik yani belirti göstermediğini ve hastanın fark etmeyebildiğini kaydeden Dr. Nurten Korkmaz, “Uzun süreli servikal açının bozuk olması daha sonra omurgadaki eklemlere, disklere, kaslara ve kemiklere aşırı yük bineceğinden dejenerasyonlara neden olabilmektedir” uyarısında bulundu.

YASTIK KULLANIMINA DİKKAT

Boyun düzleşmesinin tedavi edilebildiğini belirten Dr. Nurten Korkmaz, tedavi sürecinde egzersizlerin önemli olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

“Öncelikle kas spazmına reaksiyon olarak gelişen düzleşmelerde alttaki patoloji araştırılıp tedavi edilmelidir. Bu tedaviyle kas spazmı çözülecek ve açı olağan haline gelecektir. Yanlış kullanıma bağlı olanlarda ergonomik düzenlemeler yapıldıktan sonra, servikal lordozu arttırıcı boyun ve sırta yönelik duruş ve açının içe eğimli olmasını sağlayan güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır. Egzersizleri düzenli olarak her gün mümkünse günde 3 kez 10 tekrar şeklinde olmalı ve en az 3 ay devam edilmelidir. Yatarken boyunun içe doğru olan açısı bir yastıkla desteklenmeli ne fazla yüksek ne de yastıksız yatılmamalıdır.”


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