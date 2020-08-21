Boyun düzleşmesini önlemek için bu önerilere dikkat!

Boyun düzleşmesine karşı alınması gereken önlemlerden bahseden uzmanlar, bilgisayarın yanlış açıları ile kullanımından kaçınılmasını, ergonomik kurallara uygun bir oturma postürü sağlanmasını, yatarken boynun içe doğru açısını destekleyecek bir yastık kullanılmasını ve düzenli bir egzersiz alışkanlığı geliştirilmesini tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, kişinin yaşam kalitesini etkileyen boyun düzleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boyun düzleşmesini, “servikal omurga denilen boyun omurgasının normalde içeriye doğru olan (servikal lordoz) olan açısının bozularak düz hale gelmesi” olarak tanımlayan Dr. Nurten Korkmaz, “Servikal lordoz yük dağılımın en uygun olduğu açıdır ve boyun omurgası üzerinde başın dengeli durmasını ve omurlar ile disklere aşırı yük binmesini engeller” dedi.

YANLIŞ AÇILARDA BİLGİSYAR KULLANIMINA DİKKAT!

Boyun düzelmelerinin nedenlerine değinen Dr. Nurten Korkmaz, “Eğer servikal omurgadan kaynaklanan bir patoloji mevcut ise refleks kas spazmı gelişeceğinden omurganın içe doğru açısı düzleşir. Bu çoğu zaman geçici bir durumdur ve kas spazmı çözüldüğü zaman omurganın açısı da normal haline döner. Daha kalıcı omurga patolojilerinde ise kas spazmı çözülemediği gibi açı da düzelemeyebilir. Yine aynı şekilde omurganın yanlış açılarda sık kullanımı da servikal açıyı etkileyebilir. Yanlış açılarda bilgisayar kullanımı,uzun süre sabit duruş, kötü postürde oturmak ve yatmak,egzersiz yapmamak boyun açısının bozulmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.