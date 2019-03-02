"Boyun eğmemizi isteyenlere bu millet gereken cevabı vermiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim boyun eğmemizi isteyenlere, bizim teslim olmamızı isteyenlere, 8-10 bin kilometre öteden gelip bölgeyi dizayn etmek isteyenlere, bölgede farklı bir düzen kurmak isteyenlere bu millet gereken cevabı vermiştir." dedi.

Ünal, merkez Onikişubat Belediyesince Saçaklızade Mahallesi'nde yapılan Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültürevi ile Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışında, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri çalışmaların, bu milleti ayağa kaldırma mücadelesi olduğunu ifade eden Ünal, bunun da bir memleket ve bu milletin tarih içerisindeki kutlu yürüyüşünü devam ettirme mücadelesi olduğunu belirtti.

Ünal, bugün gelinen noktada 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz, bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük hain bir saldırıydı. O gece biz millet olarak sokağa çıktığımızda her birimizin düşündüğü tek bir şey vardı. Neydi? Milletimizin bekasını muhafaza etmekti. O gece ortaya milletin gönül mutabakatından, milletin gönül birlikteliğinden bir Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek bir meselesi vardır. Bu milletin bekasını sonsuza kadar kaim kılmaktır. Verilen mücadele de bunun mücadelesidir." diye konuştu.