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"Boyun eğmemizi isteyenlere bu millet gereken cevabı vermiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bizim boyun eğmemizi isteyenlere, bizim teslim olmamızı isteyenlere, 8-10 bin kilometre öteden gelip bölgeyi dizayn etmek isteyenlere, bölgede farklı bir düzen kurmak isteyenlere, bu millet gereken cevabı vermiştir" - "Cumhur İttifakı'nın tek bir meselesi vardır. Bu milletin bekasını sonsuza kadar kaim kılmaktır. Verilen mücadele de bunun mücadelesidir" - "Dünyanın şunu iyi bilmesi gerekiyor ki Türkiye asla yenilmez, bu millet de asla eğilmez. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edelim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim boyun eğmemizi isteyenlere, bizim teslim olmamızı isteyenlere, 8-10 bin kilometre öteden gelip bölgeyi dizayn etmek isteyenlere, bölgede farklı bir düzen kurmak isteyenlere bu millet gereken cevabı vermiştir." dedi.

Ünal, merkez Onikişubat Belediyesince Saçaklızade Mahallesi'nde yapılan Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültürevi ile Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışında, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri çalışmaların, bu milleti ayağa kaldırma mücadelesi olduğunu ifade eden Ünal, bunun da bir memleket ve bu milletin tarih içerisindeki kutlu yürüyüşünü devam ettirme mücadelesi olduğunu belirtti.

Ünal, bugün gelinen noktada 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz, bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük hain bir saldırıydı. O gece biz millet olarak sokağa çıktığımızda her birimizin düşündüğü tek bir şey vardı. Neydi? Milletimizin bekasını muhafaza etmekti. O gece ortaya milletin gönül mutabakatından, milletin gönül birlikteliğinden bir Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek bir meselesi vardır. Bu milletin bekasını sonsuza kadar kaim kılmaktır. Verilen mücadele de bunun mücadelesidir." diye konuştu.

Askerle, bürokrasiyle, milletle ve sivil toplum kuruluşlarıyla verilen mücadelede gelinen noktanın, Türkiye için çok kıymetli ve önemli olduğunu dile getiren Ünal, "Bizim boyun eğmemizi isteyenlere, bizim teslim olmamızı isteyenlere, 8-10 bin kilometre öteden gelip bölgeyi dizayn etmek isteyenlere, bölgede farklı bir düzen kurmak isteyenlere bu millet gereken cevabı vermiştir. Artık Türkiye, bütün dünyaya bölgesinde kurulacak düzenin Türkiye'nin istemediği bir düzen olmayacağını göstermiştir. O yüzden gönlünüz rahat olsun." ifadesini kullandı.

- "İşte bu ruh yaşıyor"

Kahramanmaraş'ın, Fransız işgaline karşı Rıdvan Hoca'yla, Sütçü İmam'la, Arslan Bey'le, Ali Sezai Efendi'yle ve Abdal Halil Ağa'yla birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiğini anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bu mücadele, bu topraklarda bir yıldan beri boyun eğmeyen, teslim olmayan, diz çökmeyen, zillet kabul etmeyen bir milletin verdiği bir mücadeleydi. 96 yıl sonra aynı ruhla Sütçü İmam'ın yaptığını Antep'te Şahin Bey'in yaptığını kim yaptı? Ankara'da 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demir yaptı. İşte bu ruh yaşıyor. Aynısını kim yaptı? Serkan kardeşim yaptı. O yüzden Safiye anneyi ve Hasan amcayı alınlarından öpüyorum. Onlar evlatlarına bu ruhu kazandırdıkları için de onları tebrik ediyorum. İnanın bu ruh yaşadığı sürece bu millet asla diz çökmez, asla boyun eğmez. Dünyanın şunu iyi bilmesi gerekiyor ki Türkiye asla yenilmez, bu millet de asla eğilmez. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edelim."

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in de konuşmasının ardından şehit Serkan Yılmaz'ın ailesi, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve diğer ilgililerin katılımıyla, merkezin açılışı yapıldı.

Ünal, beraberindekilerle merkezi gezdikten sonra, şehit özel harekatçı Serkan Yılmaz'ın annesi Safiye ve babası Hasan Yılmaz'la bir süre sohbet etti.

Yılmaz, 10 Nisan 2016'da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi

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