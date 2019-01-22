Boyun fıtığı neden olur? Boyun fıtığı tedavisinde teşhis çok önemli

Milyonlarca insanın hayatını karartan boyun fıtıklarının bir çok belirti ile kendini belli ettiğini belirten Op.Dr. Kerem Bıkmaz, yanlış duruşun boyun fıtığına zemin hazırladığını söyledi. Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Hayatı çekilmez hale getiren boyun fıtıkları teknolojik aletlerin yanlış pozisyonda aktif kullanılması ve ayrıca işe bağlı konum nedeniyle artış gösteriyor. Üst (boyun) omurganızda bir disk problemi nedeniyle meydana gelen, rahatsız edici boyun ve kol ağrısı, uyuşukluk veya zayıflıktan dolayı acı çekiyor musunuz? Başınızı hafifçe döndürmek ağrılı mı veya olanaksız mı? Cerrahi olmayan bakım size yardım etmediyse size boyun fıtığına yönelik bir cerrahi tedavi gerekiyor olabilir. Herhangi bir ağrı rahatsız edici olabilir. Ancak, boyun veya kolunuzdaki sürekli ağrı ya da güçsüzlük, elinizi ve kolunuzu kullanmanızı kısıtlayabilir. Omurganın en hareketli parçası boyun bölümüdür. Hareketin fazla olması nedeniyle aşırı kullanmaya bağlı yıpranmaların meydana gelmesi ve günlük yaşamda olabilecek zedelenmeler nedeniyle boyun ağrılarına sık rastlanır” dedi.

Boyun omurlarının hareketini sağlayan eklemler arasındaki disklerin sinirlere baskı yapması sonucu boyuna ve kola yayılan ağrılara neden olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Sık sık yaşanan boyun tutulmaları başlangıç aşamasındaki boyun fıtığının ilk belirtilerinden biridir. Özellikle rüzgara maruz kalınmadan ve herhangi bir zorlama yapmadan boyun tutulmaları yaşanıyorsa sebebi boyun fıtığı olabilir. Boyun fıtığının ağrıları boyunla birlikte kol, el, sırt ve omuz bölgelerine yayılma yapar. Boyun hareketlerini kısıtlar ve zorlaştırır. Sinir üzerinde meydana gelen baskı nedeniyle ellerde, kollarda güç kaybı yaşanabilir ve uyuşma ortaya çıkabilir. Tempolu ve yoğun çalışma ortamlarına, zorlama ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıkan bilen boyun fıtığı büyük ölçüde de stresle beraber gelen sinir kasılmaları nedeniyle de oluşuyor. Boyun fıtığı çoğunlukla; gazeteci, öğretmen, şoför, bedensel olarak ağır işler yapanlar ve masa başında çalışanlarda daha fazla görülür” diye konuştu. 'BOYUN FITIĞINDA TEŞHİS OLDUKÇA ÖNEMLİ'