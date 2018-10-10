Boyun fıtığında bu bilgiler hastaları yanlışa sevk ediyor

Boyun fıtığı konusunda yaygın olan bilgilerin pek çoğunun da yanlış olduğuna dikkat çeken uzman fizyoterapist Yalım, doğru bilinen yanlışlar sebebiyle kişilerin boyun fıtığı konusunda hatalı hareket ettiğini söyledi. Peki boyun fıtığında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Boyun fıtığı konusunda nasıl hareket etmek gerekir? İşte boyun fıtığı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

1 / 10 Boyun ağrıları, en genel sağlık sorunlarından birisidir. Bu ağrılar genellikle duruş sorunlarından kaynaklansa da, bazı durumlarda daha ciddi nedenleri de olabilir. Boyun fıtığı hakkında bilgi veren Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

2 / 10 “Günümüz teknolojik yaşamında, gerek bilgisayarların, gerekse cep telefonlarının ortaya çıkardıkları duruş sorunları, boyun ağrılarını tetiklemektedir. Boyun fıtığı dediğimiz konu ise, tamamen bunlardan bağımsız, gerek bir travmaya bağlı olarak, gerekse nedeni belirsiz bir şekilde ortaya çıkan, genellikle ağrıya etkilenen sinirin uyardığı bölgede uyuşukluk veya kas kuvvet sorunları eşlik eden ciddiyeti değişik sınırlarda olan bir durumdur” dedi.

3 / 10 Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, boyun fıtığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında şunları söyledi:

4 / 10 1.Yanlış: Şiddetli ve herhangi bir kola vuran her ağrının sebebi, boyun fıtığıdır. Doğru: Boyunun hassas kas yapısı, uyku problemleri, yastık yada yatak değişikliği, iş yoğunluğu, psikolojik sorunlar veya fibromiyalji gibi diğer etkenler de bu ağrılara sebep olabilir.

5 / 10 2.Yanlış: Boyun ağrısında, mutlaka hemen ileri tanı yöntemlerine başvurulmalıdır. Doğru: Şu üç kriter ile karşılanmadan boyun ağrısında ileri tanı yöntemlerine başvurulmaz. a)Ağrının en az 6 hafta süreyle olması, b)Şiddeti belirli bir yoğunlukta kalması yada ilerlemesi, c)Elde güçsüzlük, karıncalanma gibi nörolojik bulguların olması.

6 / 10 3.Yanlış: Boyun ateli (boyunluk) takmak iyidir. Doğru: Kısa süreli kullanımda etkili olabilse de, gövde kaslarına dışarıdan verilen uzun süreli destek, kasları tembelleştirerek kuvvet kaybına yol açar. Bu durum da, ağrıların kalıcı olmasına sebep olabilir.

7 / 10 4.Yanlış: Manipülasyon ve mobilizasyonlarla, fıtık yerine oturtulabilir. Doğru: Fıtığı tekrar eski durumuna getirecek bir yöntem, hali hazırda bilinmemektedir. Aksine, sağlık profesyonelleri hariç, bu yöntemlerin kullanılması, kalıcı sağlık problemlerine neden olabilir.

8 / 10 5.Yanlış: Spor yapıyorum, bende fıtık olmaz. Doğru: Fıtıkların oluş mekanizmaları az çok bilinse de, hepsini açıklayacak ortak bir sebep yoktur. Özellikle kontrolsüzce yapılan ağırlık ve gövde hareketleri bile, fıtığa sebep olabilir. Bu nedenle, spor planlaması yaparken ilk hedefin var olan sağlığımızı devam ettirmek olduğu bilinmelidir.

9 / 10 6.Yanlış: Omzumda ve boynumda ağrı var, mutlaka fıtıktandır. Doğru: Bazı omuz yaralanmaları, boyun kaslarında kasılmaya neden olarak ağrıya sebep olur. Omuz sorunun giderilmesiyle, boyun da iyileşir.