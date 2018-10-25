"Boyun fıtığında cerrahi yöntemlerde yan etki oldukça az"

İSTANBUL (AA) - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, boyun fıtığı olan hastaların birçoğunun konservatif tedavi sonrasında iyileşip cerrahiye gerek duymadığını ancak konservatif tedaviden fayda görmeyen hastaya cerrahi tedavi düşünülebileceğine işaret ederek, cerrahi yöntemlerde yan etkilerin oldukça az ve tecrübeli merkezlerde yüzde 1'in altında olduğunu belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, boyun fıtığında şikayetlerin, boyun ve kol ağrı beraberinde kolda uyuşma ve karıncalanma olarak kendini gösterdiğini, bazen kol ve elde de güçsüzlük olabildiğine işaret ederek, boyun ağrısının, yaş ve kötü duruş gibi sebeplerden başka disk dejenerasyonu, spinal kanalda daralma, artrit ve nadir olgularda, kanser ve menenjit gibi hastalıklarda meydana gelebildiğini anlattı.

Tanının öncelikle pratisyen hekimler ve genellikle beyin cerrahı gibi uzmanlar tarafından konulduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer boyun ağrısı bir travma sonrasında olmuşsa, boyun ağrısıyla beraber ateş ve baş ağrısı varsa, çenenizi göğsünüze eğip değdiremiyorsanız (boynunuz sanki kaskatı kesilmiş gibi), ağrı bir kolunuza yayılıyorsa, kolda ve elde uyuşma ve kuvvetsizlik varsa, boyundaki şikayetlere ilaveten bacak kuvvetsizliği, yürümede koordinasyonsuzluk varsa, ağrınız ağrı kesici tedaviye rağmen devam ediyorsa, bir hafta geçmesine rağmen ağrı geçmiyorsa bir beyin cerrahına görünmelisiniz. Hem boyun fıtığı hem de kireçlenme boyunda darlığa yol açabilir. Omuriliğe bası yapması nedeniyle boyun fıtıkları bazen kötü sonuçlara neden olabilir; boyundan aşağıya kol ve bacakların, bazı organların fonksiyonları bozulabilir."